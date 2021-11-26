BM'den Mali ve Gine için ''seçim'' vurgusu

AA 26 Kasım 2021 Cuma 00:51 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 00:51

Annadif, Senegal'in başkenti Dakar'daki UNOWAS ofisinde basın toplantısı düzenledi.

Sahel'de 4 konu başlığının bölgenin kaderini belirleyeceğini dile getiren Annadif, bunları güvenlik, demokrasi, iklim değişikliği ile genç ve kadınların içinde bulunduğu durum olarak özetledi.

Bu sorunlar karşısında uluslararası toplumun ve özellikle bölge ülkelerinin desteğinin çok önemli olduğunu belirten Annadif, zaman zaman bu noktada uluslararası topluma da çağrı yaptıklarını ifade etti.

Annadif, Gine ve Mali'deki darbe sonrası süreçlere de değinerek, her iki ülkede de bir an evvel demokratik seçimlerin yapılmasını beklediklerini söyledi.

Gine'de henüz seçim takviminin bile belli olmadığına dikkati çeken Annadif, Mali'deki cunta yönetiminin ise demokratik seçimlerin düzenlenmesi konusunda daha ciddi bir tavır takındığını dile getirdi.

Annadif, Burkina Faso'da geçen haftalarda düzenlenen terör saldırısında 40'tan fazla askerin yaşamını yitirmesine ilişkin olarak da ülkedeki siyasi atmosferin gergin olduğunu ifade etti. Annadif, sivil topluma ve ülkedeki diğer aktörlere sükunet çağrısında bulundu.