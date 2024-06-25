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Dünya

BM'den Mavi Hat uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail-Lübnan arasındaki 'Mavi Hat' olarak tabir edilen sınırda artan gerginliğe karşı uyarıda bulundu. Wennesland, 'Daha fazla askeri gerginlik sadece daha fazla acı, yıkım ve bölge için korkunç sonuçlara yol açar.' dedi.

AA25 Haziran 2024 Salı 18:09 - Güncelleme:
BM'den Mavi Hat uyarısı
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Wennesland, BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail-Filistin sorununa ilişkin oturumda üye ülkeleri bilgilendirdi.

Mavi Hat'ta artan gerginliğin ortaya çıkardığı riskler konusunda derin endişe duyduğunu dile getiren Wennesland, "Daha fazla askeri gerginlik sadece daha fazla acı, yıkım ve bölge için korkunç sonuçlara yol açar." dedi.

Wennesland, Gazze'deki durumun bölgesel istikrarsızlığı tetiklemeye devam ettiğine dikkati çekerek, acil ateşkes çağrısını yineledi ve "Masada bir anlaşma var. Bu kabul edilmeli." dedi.

"Gazze'deki ölüm ve yıkımın boyutu korkunç ve yıkıcı." ifadesini kullanan Wennesland, İsrail'in yoğun nüfuslu alanlarda kullandığı patlayıcı silahların tüm mahalleleri yok ettiğini, hastaneler, okullar, camiler ve BM tesislerine zarar verdiğini vurguladı.

Wennesland, sivillerin korunması gerektiğinin altını çizerek, Gazze'de yerinden edilen 1,7 milyon kişinin hayati tehlikeyle karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

- "BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS'TE ARTAN ŞİDDET ÇOK ENDİŞE VERİCİ"

İsraillilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarını genişletmesinden derin endişe duyduğunu ifade eden Wennesland, bunların tümünün uluslararası hukuk ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini söyledi.

Wennesland, "İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artan şiddet ve gerginlik çok endişe verici." diyerek, tüm taraflara saldırılara son vermesi ve sorumluların cezalandırılması çağrısı yaptı.

"İsrailliler ve Filistinliler sürdürülebilir siyasi vizyon için daha fazla bekleyemez." uyarısında bulunan Wennesland, siyasi sorunları göz ardı eden çabaların başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti.

Wennesland, tüm tarafların iki devletli çözüm bağlamında acil harekete geçmesi gerektiğini kaydederek, BM'nin bu çabaları desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.

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