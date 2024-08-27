BM'den maymun çiçeği salgını uyarısı: Yıkıcı olabilir

Maina, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Afrika'daki mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler için M çiçeği virüsünün etkisinden endişe duyduklarını kaydeden Maina, bununla mücadele noktasında uluslararası dayanışma çağrısında bulundu.

DSÖ: M çiçeği virüsü salgınları durdurulabilir

Maina, "Acil destek verilmezse, yakın zamanda ilan edilen M çiçeği salgınının Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Afrika'da diğer etkilenen ülkelerdeki mülteciler ve yerinden edilmiş topluluklar için yıkıcı olabileceği konusunda uyarıyoruz." dedi.

Filipinler'de M çiçeği virüsü alarmı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu kentinin M çiçeği virüsünden en çok etkilenen bölgelerden biri olduğunu söyleyen Maina, mülteci nüfusu arasında en az 42 şüpheli vakanın tespit edildiğini belirtti.

615 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Maina, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda'daki mülteci nüfusları arasında da doğrulanmış şüpheli vakalar kaydedildi. Bu bölgelerde virüs, onlarca yıllık çatışma, zorla yerinden edilme, korkunç insan hakları ihlalleri ve uluslararası yardım eksikliği nedeniyle harap olmuş bir nüfus için zaten imkansızlıkların yaşandığı durumu daha da kötüleştirmekle tehdit ediyor." diye konuştu.