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Dünya

BM'den maymun çiçeği salgını uyarısı: Yıkıcı olabilir

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Halk Sağlığı Şefi Allen Maina, Afrika'daki mülteciler ve yerinden edilmiş nüfus için M çiçeği virüsünün (mpox) etkisinden endişeli olduklarını belirterek, 'uluslararası dayanışma' çağrısı yaptı.

AA27 Ağustos 2024 Salı 14:42 - Güncelleme:
BM'den maymun çiçeği salgını uyarısı: Yıkıcı olabilir
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Maina, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Afrika'daki mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler için M çiçeği virüsünün etkisinden endişe duyduklarını kaydeden Maina, bununla mücadele noktasında uluslararası dayanışma çağrısında bulundu.

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'YIKICI OLABİLİR' UYARISI

Maina, "Acil destek verilmezse, yakın zamanda ilan edilen M çiçeği salgınının Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Afrika'da diğer etkilenen ülkelerdeki mülteciler ve yerinden edilmiş topluluklar için yıkıcı olabileceği konusunda uyarıyoruz." dedi.

Filipinler'de M çiçeği virüsü alarmı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu kentinin M çiçeği virüsünden en çok etkilenen bölgelerden biri olduğunu söyleyen Maina, mülteci nüfusu arasında en az 42 şüpheli vakanın tespit edildiğini belirtti.

615 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Maina, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda'daki mülteci nüfusları arasında da doğrulanmış şüpheli vakalar kaydedildi. Bu bölgelerde virüs, onlarca yıllık çatışma, zorla yerinden edilme, korkunç insan hakları ihlalleri ve uluslararası yardım eksikliği nedeniyle harap olmuş bir nüfus için zaten imkansızlıkların yaşandığı durumu daha da kötüleştirmekle tehdit ediyor." diye konuştu.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 18 binden fazla M çiçeği virüsü vakası görüldüğü ve şu ana kadar 615 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini hatırlatan Maina, komşu ülkelerde 220'yi aşkın virüsün yeni türü olan "klad 1b" vakası görüldüğünü de bildirdi.

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