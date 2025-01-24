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Dünya

BM'den Nijerya için yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Nijerya için başlattıkları '2025 Müdahale Planı' kapsamında 910 milyon dolar tutarında yardım çağrısında bulunduklarını bildirdi.

AA24 Ocak 2025 Cuma 15:13 - Güncelleme:
BM'den Nijerya için yardım çağrısı
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Laerke, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Nijerya için "2025 Müdahale Planı" için yardım çağrısı başlattıklarını aktaran Laerke, bu planın, çatışma, iklim krizi ve ekonomik istikrarsızlığın sivillere ağır bedeller ödettiği Borno, Adamawa ve Yobe gibi ülkenin kuzeydoğusundaki eyaletlere odaklandığını söyledi.

Laerke, bu yıl ülkenin kuzeydoğusundaki toplam 3,6 milyon kişiye sağlık hizmetleri, gıda, su, sanitasyon, hijyen ve diğer hizmetleri sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Yardım çağrısında 910 milyon dolar tutarında fon talep ediliyor." dedi.

Küresel fonlamanın azaldığını hatırlatan Laerke, Nijerya müdahale planının, kıt kaynakların kullanımındaki verimliliği artırmayı da hedeflediğini kaydetti.

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