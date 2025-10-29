İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2025 Çarşamba / 8 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9764
  • EURO
    48,7718
  • ALTIN
    5309.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM'den onay çıktı: 165 ülke ABD kararına karşı
Dünya

BM'den onay çıktı: 165 ülke ABD kararına karşı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 33. kez ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik ve ticari ambargonun kaldırılmasını talep eden karar tasarısını kabul etti. Oylamada 165 ülke “evet” derken, yalnızca ABD, İsrail ve 5 ülke “hayır” oyu kullandı.

AA29 Ekim 2025 Çarşamba 23:05 - Güncelleme:
BM'den onay çıktı: 165 ülke ABD kararına karşı
ABONE OL

Karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda oylandı.

Oylamada 165 ülke, ambargonun kaldırılması yönünde oy verdi.

Aralarında ABD ve İsrail'in de bulunduğu 7 ülke, karar tasarısına karşı "hayır" oyu kullandı.

12 ülke de çekimser kaldı.

Kararda, ABD'nin Küba'ya yönelik "ekonomik, ticari ve finansal" ambargosunu sonlandırması istendi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, burada yaptığı konuşmada, Küba'yı "dünya çapındaki terör örgütlerini desteklemekle" suçlayan ABD yönetimini kınadı.

Parrilla, "Küba, terörizmin kurbanıdır, bu nedenle yıllardır bu meclis önünde gösteriler düzenliyoruz ve bugün bile ülkeye yönelik terör eylemleri ABD topraklarından organize ediliyor ve finanse ediliyor." dedi.

Küba'nın asla teslim olmayacağını belirten Parrilla, ambargonun kaldırılması için oy veren ülkelere teşekkür etti ve bu adımın "barışsever bir halk lehine adaletli bir eylem" olduğunu söyledi.

BM Genel Kurulu'nda 1992'den bu yana kabul edilen karar tasarılarında, ABD'ye ambargoyu sonlandırma çağrısında bulunuluyor.

Bağlayıcılığı bulunmayan BM Genel Kurulu kararı, tavsiye niteliği taşıyor ve uluslararası toplumun tutumunu gösteriyor.

ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargolar, ilk kez 1960 yılında başlamış ve ilerleyen yıllarda kapsamı daha da genişlemişti.

Geçen sene BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 187 ülke ambargonun kaldırılması yönünde oy verirken, ABD ve İsrail "hayır" oyu vermiş, Moldova da "çekimser" oy kullanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.