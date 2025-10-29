BM'den onay çıktı: 165 ülke ABD kararına karşı

Karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda oylandı.

Oylamada 165 ülke, ambargonun kaldırılması yönünde oy verdi.

Aralarında ABD ve İsrail'in de bulunduğu 7 ülke, karar tasarısına karşı "hayır" oyu kullandı.

12 ülke de çekimser kaldı.

Kararda, ABD'nin Küba'ya yönelik "ekonomik, ticari ve finansal" ambargosunu sonlandırması istendi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, burada yaptığı konuşmada, Küba'yı "dünya çapındaki terör örgütlerini desteklemekle" suçlayan ABD yönetimini kınadı.

Parrilla, "Küba, terörizmin kurbanıdır, bu nedenle yıllardır bu meclis önünde gösteriler düzenliyoruz ve bugün bile ülkeye yönelik terör eylemleri ABD topraklarından organize ediliyor ve finanse ediliyor." dedi.

Küba'nın asla teslim olmayacağını belirten Parrilla, ambargonun kaldırılması için oy veren ülkelere teşekkür etti ve bu adımın "barışsever bir halk lehine adaletli bir eylem" olduğunu söyledi.

BM Genel Kurulu'nda 1992'den bu yana kabul edilen karar tasarılarında, ABD'ye ambargoyu sonlandırma çağrısında bulunuluyor.

Bağlayıcılığı bulunmayan BM Genel Kurulu kararı, tavsiye niteliği taşıyor ve uluslararası toplumun tutumunu gösteriyor.

ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargolar, ilk kez 1960 yılında başlamış ve ilerleyen yıllarda kapsamı daha da genişlemişti.

Geçen sene BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 187 ülke ambargonun kaldırılması yönünde oy verirken, ABD ve İsrail "hayır" oyu vermiş, Moldova da "çekimser" oy kullanmıştı.