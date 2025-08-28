İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2025 Perşembe / 5 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0397
  • EURO
    48,138
  • ALTIN
    4508.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM'den Orta Doğu için dikkat çeken karar: 50 yıllık görev sona eriyor
Dünya

BM'den Orta Doğu için dikkat çeken karar: 50 yıllık görev sona eriyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), yaklaşık 50 yıldır Lübnan'ın güneyinde görev yapan UNIFIL'in faaliyetlerini 2026 yılı sonunda durdurma kararı aldı.

AA28 Ağustos 2025 Perşembe 20:33 - Güncelleme:
BM'den Orta Doğu için dikkat çeken karar: 50 yıllık görev sona eriyor
ABONE OL

New York'ta yapılan BMGK toplantısında, ABD ve İsrail'in talepleri doğrultusunda, yaklaşık 50 yıldır, Lübnan'ın güneyinde görev yapan UNIFIL'in misyonunu sonlandırma kararı alındı.

Karar taslağına göre, UNIFIL'in faaliyetleri 2026 yılı sonunda durdurularak 10 bin 800 askeri ve sivil personelin teçhizatlarıyla birlikte geri çekilmesi süreci, Lübnan hükümetiyle işbirliği içinde, derhal başlatılacak ve bir yıl içinde tamamlanacak.

Ayrıca taslak kararda, Lübnan hükümetinin, İsrail ile aralarında çizilen ve "Mavi Hat" olarak bilinen sınırın kuzeyinde "tek güvenlik sağlayıcısı" haline getirilmesi, İsrail'in de hattın kuzeyindeki güçlerini çekmesi isteniyor.

UNIFIL ilk kez 1978'de, İsrail'in, Lübnan'ın topraklarını işgal etmesinin ardından, İsrail ordusunun, ülkenin güneyine çekilmesini denetlemek için görevlendirilmişti.

BM kuruluşunun görev tanımı, İsrail ile Hizbullah arasında 2006'da bir ay süren savaşın ardından genişletilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, UNIFIL'i, Hizbullah'ı zayıflatma ve Lübnan silahlı kuvvetlerine tam güvenlik kontrolü sağlama hedefini geciktiren bir kurum olarak değerlendiriyordu.

Lübnan'dan AB'ye "İsrail'e baskı" çağrısı

Lübnan, İsrail'i BM'ye şikayet etti

BM'nin Gazze raporunu hedef aldı

ÖNERİLEN VİDEO

Yola atlayan çocuğa otomobil çarptı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.