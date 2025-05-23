BM'den Pakistan'daki bombalı saldırıya kınama

BMGK'dan bombalı saldırıya dair yapılan açıklamada, Belucistan eyaletinde okul otobüsüne yönelik düzenlenen saldırı kınandı.

Açıklamada, 21 Mayıs'ta 4'ü çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 53 kişinin yaralandığı saldırı hakkında "Güvenlik Konseyi üyeleri, terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden birini teşkil ettiğini bir kez daha teyit etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Pakistan hükümeti ve halkına en derin sempati ve başsağlığı dileklerinin ifade edildiği açıklamada, yaralananlara da acil şifa temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, saldırıyı düzenleyen kişilerin sorumlu tutulması ve adalet önüne çıkarılması gerektiğinin altı çizilirken, tüm devletlere uluslararası hukuk ve ilgili Güvenlik Konseyi kararları çerçevesindeki yükümlülüklerine uygun olarak, bu konuda Pakistan hükümeti ile aktif şekilde işbirliği içinde olması çağrısı yapıldı.