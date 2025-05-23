İSTANBUL 30°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2025 Cuma / 26 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,0321
  • EURO
    44,2275
  • ALTIN
    4180.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM'den Pakistan'daki bombalı saldırıya kınama
Dünya

BM'den Pakistan'daki bombalı saldırıya kınama

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Pakistan'daki bir okul otobüsüne yapılan bombalı saldırıyı kınadı.

AA23 Mayıs 2025 Cuma 09:06 - Güncelleme:
BM'den Pakistan'daki bombalı saldırıya kınama
ABONE OL

BMGK'dan bombalı saldırıya dair yapılan açıklamada, Belucistan eyaletinde okul otobüsüne yönelik düzenlenen saldırı kınandı.

Açıklamada, 21 Mayıs'ta 4'ü çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 53 kişinin yaralandığı saldırı hakkında "Güvenlik Konseyi üyeleri, terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden birini teşkil ettiğini bir kez daha teyit etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Pakistan hükümeti ve halkına en derin sempati ve başsağlığı dileklerinin ifade edildiği açıklamada, yaralananlara da acil şifa temennisinde bulunuldu.

Açıklamada, saldırıyı düzenleyen kişilerin sorumlu tutulması ve adalet önüne çıkarılması gerektiğinin altı çizilirken, tüm devletlere uluslararası hukuk ve ilgili Güvenlik Konseyi kararları çerçevesindeki yükümlülüklerine uygun olarak, bu konuda Pakistan hükümeti ile aktif şekilde işbirliği içinde olması çağrısı yapıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.