İSTANBUL 21°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2023 Salı / 11 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,3973
  • EURO
    21,9932
  • ALTIN
    1285.03
  • BIST100
    4951.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM'den ''SAFER FSO'' açıklaması... Tankerdeki petrolü taşıyacak gemi sahaya ulaştı
Dünya

BM'den ''SAFER FSO'' açıklaması... Tankerdeki petrolü taşıyacak gemi sahaya ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM), 2015 yılından bu yana Yemen kıyısı açıklarında terk edilen 'SAFER FSO' isimli tankerdeki petrolü taşımayı hedefleyen büyük ham petrol gemisi Endeavour'un sahaya ulaştığını açıkladı.

AA30 Mayıs 2023 Salı 21:33 - Güncelleme:
BM'den ''SAFER FSO'' açıklaması... Tankerdeki petrolü taşıyacak gemi sahaya ulaştı
ABONE OL

BM Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner'ın konuya ilişkin New York'ta düzenlediği basın toplantısına, BM Yemen Koordinatörü David Gressly de Endeavour gemisinden video konferansla bağlandı.

Steiner, bugünün, çok karmaşık bir operasyon için çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

BM'nin "çok taraflılıkla" önlem alma adına büyük bir adım attığına işaret eden Steiner, büyük bir felaketi önlemek için çalışmaya devam ettiklerini, hala ilave fona ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

David Gressly ise sahaya bu sabah ulaştıklarını, operasyon üzerinde çalışmaların 2 yıldır devam ettiğini aktardı.

Gressly, operasyonun tamamlanması için birçok adım olduğunu belirterek, "Çok değişken bir siyasi ve güvenlik ortamında çalışıyoruz. Hiçbir engelle karşılaşmadan çalışacağımızı düşünmek saflık olur ama şimdiye kadar karşılaştığımız sorunları aşmayı başardık." diye konuştu.

SAFER FSO TANKERİ

BM, Yemen kıyısı açıklarında 2015'ten bu yana terk edilen petrol tankerindeki petrolü taşımak için çok büyük bir ham petrol gemisi satın alma konusunda anlaşma sağlamıştı.

Operasyon, 2015'ten bu yana Yemen kıyısı açıklarında terk edilmiş durumdaki "SAFER FSO" isimli tankerdeki 1,1 milyon varil civarında olduğu tahmin edilen petrolü taşımayı hedefliyor.

Yemen'in Ras Isa Limanı yakınlarına demirleyen ve bakımsız halde bırakılan petrol yüklü tankerin çürümeye devam ettiği belirtiliyor.

Petrolün, Kızıldeniz'e dökülme tehlikesi bulunmakla beraber geçen yıllara ve su akımlarına bağlı olarak "tankerden muhtemel bir sızıntının, Babu'l Mendeb Boğazı'ndan Süveyş Kanalı'na kadar ulaşabileceği uyarısı yapılıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.