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Dünya

BM'den Sana Havalimanı'nın yeniden uçuşa açılması çağrısı

BM: Sana Havalimanı'nda uçuşların askıya alınması yardımların ulaşmasını geciktiriyor.

AA21 Eylül 2020 Pazartesi 00:23 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 00:23
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Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA), yapılan yazılı açıklamada, "9 Eylül'de Sana Uluslararası Havalimanı'na uçuşların askıya alınması, Kovid-19'a karşı kullanılacak 207 ton tıbbi yardım ile insani yardım çalışanlarının varışının ertelenmesine yol açtı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, havalimanının yeniden uçuşa açılması çağrısı yapıldı.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, 9 Eylül'de Sana Uluslararası Havalimanı'na, tahsis edilen yakıtın tükenmesi nedeniyle BM uçuşlarına kapatıldığını duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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