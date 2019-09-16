BM'den Arakan için soykırım açıklaması: Yeni deliller ortaya çıktı
BM, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı şiddet eylemlerinin 'soykırım niyetiyle' yapıldığının yeni delillerle pekiştiğini açıkladı
- AA
BM, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı şiddet eylemlerinin "soykırım niyetiyle" yapıldığının yeni delillerle pekiştiğini açıkladı.
BM, Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı "sistematik, insanlık dışı eylem ve zulümlerinin" sürdüğünü duyurdu.
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