BM'den Sri Lanka uyarısı

BM'ye bağlı Ürün Ve Gıda Güvenliği Değerlendirme Misyonu yetkilileri, haziran-temmuzda ülkedeki 25 bölgeyi gezerek tarımsal üretim seviyesini analiz etti.

Söz konusu analizlerin ardından BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programı (WFP) Sri Lanka'daki ürün ve gıda güvenliğinin değerlendirildiği bir rapor yayımladı.

Raporda, yetersiz tarımsal üretim, fiyatlardaki artış ve süregelen ekonomik kriz nedeniyle ülkedeki gıda krizinin muhtemelen daha da kötüye gideceğine dikkati çekildi.

Sri Lanka'da nüfusun yaklaşık yüzde 35'inin orta-ciddi, yaklaşık yüzde 30'unun da akut gıda sıkıntısı çektiği kaydedilen raporda, yeterli ve acil destek sağlanmadığı takdirde özellikle Ekim 2022 ila Şubat 2023 sezonunda söz konusu nüfusun durumunun kötüleşebileceği uyarısında bulunuldu.

Raporda, acil gıda desteğinin yanı sıra geçim kaynağı programlarının da halkın sağlıklı gıdaya erişimi için oldukça önemli olduğu vurgulandı.

Art arda iki sezon verimsiz hasat alındığına işaret edilen raporda, buna tahıl ihracatındaki düşüşün de eklenmesiyle üretimin yaklaşık yüzde 50 azaldığı belirtildi.

Raporda ekonomik krizin, gıdanın yanı sıra yakıt ve ilaç gibi hayati önemi olan birçok şeyin fiyatında sıçramaya neden olduğu ifade edildi.

- Mahsul üretimi düşüyor, gıda fiyatları artıyor

Pirinç ve darı gibi mahsullerin üretiminin bu yıl, kuraklığın da etkisiyle son 5 yılın en düşük seviyesine gerilediği kaydedilen raporda, buna karşın gıda maddeleri fiyatlarının artarak ağustosta rekor seviyeye ulaştığı aktarıldı.

Özellikle kümesi ve mandırası olanlar olmak üzere hayvancılıkla uğraşanlara sübvansiyonlu fiyatlarla besleyici yemler, aşılar ve tedavi takımlarının sağlanması önerilen raporda, böylelikle beslenme sıkıntılarının etkisinin azaltılabileceği belirtildi.

Raporda, FAO ve WFP'nin Sri Lanka'da gıda kriziyle ilgili çeşitli çalışmalar yürüttüğü bilgisi paylaşıldı.

FAO Sri Lanka Temsilcisi Vimlendra Sharan, küçük ölçekli çiftçilerin hedeflendiği destek ve programlarının öncelikli olması gerektiğini söyledi.

Sharan, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unun geçimini tarımdan sağladığı bilgisini verdi.

Çiftçilerin üretim kapasitesinin geliştirilmesiyle bu sektörün direncinin de artırılacağını kaydeden Sharan, böylelikle ihracata duyulan ihtiyacın da azalacağına dikkati çekti.

WFP Sri Lanka Temsilcisi ve Direktörü Abdur Rahim Siddiqui da halihazırdaki ekonomik kriz nedeniyle nüfusun en az yüzde 60'ının daha az, daha ucuz ve daha sağlıksız beslendiğini ifade etti.