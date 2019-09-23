BM Genel Sekreteri Guterres: Suriye anayasa komitesi oluşturuldu
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı
- AA
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye anayasa komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı
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