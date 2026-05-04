BM'den Suriye'de normalleşme vurgusu... Operasyonlar 10 yılın ardından durduruldu

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri aktardı.

Dujarric, "On yılın ardından BM, sınır geçişlerinin ticari trafiğe yeniden açılması ve yalnızca olağan tedarik yolları üzerinden erişimin iyileşmesi neticesinde, Türkiye'den Suriye'ye yönelik sınır ötesi insani yardım operasyonlarını artık sonlandırmıştır." dedi.

Türkiye üzerinden yapılan sınır ötesi yardım mekanizmasının yıllarca iş gördüğüne dikkati çeken Dujarric, "Bu sınır ötesi mekanizma, işleyişte olduğu her yıl, ortalama 1,25 milyon insana destek sağlamak amacıyla, sınırın ötesine 65 binden fazla kamyon dolusu kritik insani yardımı başarıyla ulaştırmıştır." ifadelerini kullandı.

Dujarric, söz konusu mekanizmanın sonlandırılmasının, yardımların artık Suriye'ye olağan ticari kanallar üzerinden ulaştırılmasına yönelik fırsatların genişlemesi ve ciddi ticari bağlantıların kademeli olarak normalleşmesi süreciyle eşzamanlı olarak gerçekleştiğini vurguladı.

Bununla birlikte Dujarric, Suriye'de insani yardıma duyulan ihtiyacın "hala yüksek seviyede seyrettiğini" ifade etti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü, halihazırda 13 milyonu aşkın Suriyelinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu, 12 milyon insanın temiz suya erişim gereksinimi olduğunu ve yine yaklaşık 13 milyon insanın sağlık hizmetleri desteğine muhtaç olduğunu kaydetti.