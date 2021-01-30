BM'den ''Suriye'deki kampta DEAŞ'lıların geride bıraktığı 27 bin çocuğun ülkelerine gönderilmesi'' çağrısı

AA 30 Ocak 2021 Cumartesi 17:33 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 17:34

BM Terörle Mücadele Birimi Direktörü Vladimir Voronkov, yaptığı açıklamada, Hol Kampı'nda DEAŞ'lıların çocuklarının korkunç şartlar altında kaldığına dikkati çekti.

Kamptaki 27 bin çocuğun kaderine terk edildiğini ve kampta radikalleşme riskinin bulunduğunu belirten Voronkov, bu çocukların vatandaşı oldukları ülkelere geri gönderilmeleri, 14 yaş altı olanların tutuklanmaması ve "mağdur" muamelesi görmeleri çağrısında bulundu.

Voronkov, kampta 60'a yakın ülkeden çocuk bulunduğunu, bu çocukların sorumluluğunun Suriye'ye değil, geldikleri ülkelere ait olduğunu ifade etti.

BM'ye göre, YPG/PKK tarafından kontrol edilen Hol Kampı'nda yüzde 80'i kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 62 bin kişi bulunuyor.