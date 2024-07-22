BM'den Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere 'daha fazla destek' çağrısı

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye'deki siyasi ve insani gelişmelere ilişkin oturum düzenlendi.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren Pedersen, Suriye'nin "derin ihtilaf ve bölünmüşlük" içinde olduğuna dikkati çekti.

İNSAN HAKLARI İHLALLERİ VURGUSU

Silahlı gruplar, terör örgütleri ve yabancı orduların Suriye'de faaliyet göstermeye devam ettiğine dikkati çeken Pedersen, sivillerin de hala şiddet ve insan hakları ihlallerine maruz kaldığını dile getirdi.

Pedersen, terör örgütü PKK/YPG'nin alıkoyduğu çocukları serbest bırakmaları için oturma eylemleri düzenlediğini aktardı.

Suriye'de baskıcı uygulamalar, keyfi tutuklama, işkence ve kaçırmanın sürdüğünün altını çizen Pedersen, bunların kanunsuzluk, korku ve şiddeti tetiklediğini söyledi.

Pedersen, bölgesel krizlerin Suriye'ye sıçrama riskinin bu ay da sürdüğünü, özellikle İsrail'in Suriye saldırılarının riski artırdığını ifade etti.

"YAŞADIKLARI ZORLUKLARIN FARKINDAYIZ"

"Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin yaşadığı zorlukların farkındayız." diyen Pedersen, "Söz konusu ülkelere daha fazla destek sağlanması için güçlü çağrıda bulunuyoruz." vurgusunu yaptı.

Özellikle ev sahibi ülkelerin yaşadığı hayal kırıklığını çok iyi anladığını ifade eden Pedersen, "Söz konusu ülkeler mevcut durumun tehlikeli ve sürdürülemez olduğunu belirtiyor." dedi.

Pedersen, Suriyelilerin gönüllü dönüşünün de desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Siyasi çözüm için yeni ve kapsamlı bir yaklaşım araştırmaya devam ettiğini aktaran Pedersen, itidal çağrısını yineledi.