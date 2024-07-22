İSTANBUL 35°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2024 Pazartesi / 16 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9071
  • EURO
    35,8463
  • ALTIN
    2524.06
  • BIST100
    11172.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM'den Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere 'daha fazla destek' çağrısı
Dünya

BM'den Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere 'daha fazla destek' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin yaşadığı zorlukların farkında olduklarını belirterek, söz konusu ülkelere daha fazla destek sağlanması için çağrıda bulundu.

AA22 Temmuz 2024 Pazartesi 18:45 - Güncelleme:
BM'den Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere 'daha fazla destek' çağrısı
ABONE OL

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye'deki siyasi ve insani gelişmelere ilişkin oturum düzenlendi.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren Pedersen, Suriye'nin "derin ihtilaf ve bölünmüşlük" içinde olduğuna dikkati çekti.

İNSAN HAKLARI İHLALLERİ VURGUSU

Silahlı gruplar, terör örgütleri ve yabancı orduların Suriye'de faaliyet göstermeye devam ettiğine dikkati çeken Pedersen, sivillerin de hala şiddet ve insan hakları ihlallerine maruz kaldığını dile getirdi.

Pedersen, terör örgütü PKK/YPG'nin alıkoyduğu çocukları serbest bırakmaları için oturma eylemleri düzenlediğini aktardı.

Suriye'de baskıcı uygulamalar, keyfi tutuklama, işkence ve kaçırmanın sürdüğünün altını çizen Pedersen, bunların kanunsuzluk, korku ve şiddeti tetiklediğini söyledi.

Pedersen, bölgesel krizlerin Suriye'ye sıçrama riskinin bu ay da sürdüğünü, özellikle İsrail'in Suriye saldırılarının riski artırdığını ifade etti.

"YAŞADIKLARI ZORLUKLARIN FARKINDAYIZ"

"Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin yaşadığı zorlukların farkındayız." diyen Pedersen, "Söz konusu ülkelere daha fazla destek sağlanması için güçlü çağrıda bulunuyoruz." vurgusunu yaptı.

Özellikle ev sahibi ülkelerin yaşadığı hayal kırıklığını çok iyi anladığını ifade eden Pedersen, "Söz konusu ülkeler mevcut durumun tehlikeli ve sürdürülemez olduğunu belirtiyor." dedi.

Pedersen, Suriyelilerin gönüllü dönüşünün de desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Siyasi çözüm için yeni ve kapsamlı bir yaklaşım araştırmaya devam ettiğini aktaran Pedersen, itidal çağrısını yineledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.