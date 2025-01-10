BM'den 'Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımlar askıya alınmalı' çıkışı

Pinheiro, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından yaşananlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Suriyeli 7 milyon mültecinin durumunu yakından takip ettiklerini bildiren Pinheiro, "Türkiye'de bu konuda çok cömert davranıldı, her zaman mültecilerin Türkiye'de nasıl karşılandığını övdük. Aynı zamanda Ürdün ve Lübnan'da da. Her zaman mültecilerin sadece ülkeye döndükleri için hapse girmeyeceği garantileriyle güvenli bir geri dönüşün önemli olduğunu söyledik. Mültecilerin ülkeye gelebilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Pinheiro, Suriyeli mültecilerin ülkelerine döndüğünde barınma gibi büyük bir problemle karşılaşacağını kaydederek, bu insanların evlerinin geçen 13 yılda yağmalandığını, yıkıldığını veya yasadışı el koymalarla karşılaştıklarını hatırlattı.



Suriye'deki yeni geçiş yönetiminin barınma sorunuyla yüzleşmesi gerektiğini belirten Pinheiro, ülke içinde yerinden edilmiş milyonlarca Suriyelinin de başka bir sorun teşkil ettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İnsanların daha sonra mülklerine geri dönmeleri gerekecek. Sonra hükümetin bir iade sorunuyla karşı karşıya kalacağına inanmalıyız. Çünkü insanlar evleri yoksa nasıl geri dönecekler? Bence en büyük sorun bu. Temel olarak en çok takdir ettiğim konu; Suriye sınırlarının açılması oldu. Suriye'ye her seyahat ettiğinizde bu kadar çok kontrol noktasından sonra bunun yaşanması inanılmaz bir değişim. Hükümet, Suriye halkının dönüşünü sıcak karşıladığını ilan etti. Eğer ben bir Suriyeli olsaydım, hemen geri dönerdim. Neden böyle bir ülkeye geri dönmeyeyim? Onların geri dönme hakları var. Binlercesinin bu dönüşü yapmaya başlamasından mutluyum."

Özellikle Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmeye başladığına işaret eden Pinheiro, bu insanların İsrail'in uçaklarla saldırılarından çok etkilendiğini kaydetti.

- "İSRAİL'İN SURİYE'YE YÖNELİK SALDIRILARI DURMALI"

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini kaydeden Pinheiro, "İsrail'in Golan Tepeleri ile ilgili (1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması) 50 yıllık anlaşmayı bozmaya karar vermesi, Suriye topraklarının ele geçirilmesidir. İsrail'in saldırıları durmalı çünkü uluslararası hukukta silaha karşı çıktığınız için önleyici saldırılar yapmanız gerektiğine dair bir şey yok. Lütfen şu anda Suriye'ye yönelik tüm saldırıları durdurun." ifadelerini kullandı.

Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların devam ettiğini hatırlatan Pinheiro, şunları kaydetti:

"(Suriye'ye yönelik) Ekonomik yaptırımların askıya alınması çok önemli. Çünkü bazı BM üyesi ülkeler tarafından tanımlanmış bu ekonomik yaptırımlar, hükümetin veya seçkinlerin egemen sınıfına değil, sıradan insanlara ve Suriye halkına zarar veriyor. Suriye'deki ekonomik durum ve sosyal durum korkunç, çok kötü bir durumda. Geçiş hükümeti, yaptırımların askıya alınmasının önemini her muhatabına iletiyor. Çünkü bu ülkenin yeniden inşasına katkı sağlamıyor. Elbette ülkenin yeniden yapılanması için uluslararası işbirliğinin olması gerekecek."

Uluslararası toplumun geçen yıl BM tarafından Suriye için başlatılan insani yardım kampanyasının sadece yüzde 23'ünü finanse ettiğini kaydeden Pinheiro, insani yardımlar için daha fazla kaynağa ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Pinheiro, uluslararası topluma, Suriye'deki süreci anlayışla takip etme çağrısında bulundu.