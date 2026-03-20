İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2026 Cuma / 2 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3311
  • EURO
    51,428
  • ALTIN
    6625.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM'den susuzluk raporu: 2,1 Milyar insan güvenli içme suyuna ulaşamıyor
BM'den susuzluk raporu: 2,1 Milyar insan güvenli içme suyuna ulaşamıyor

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 2,1 milyar insan güvenli içme suyuna erişemiyor. Küresel su krizinin derinleştiğine dikkat çekilen raporda, özellikle kadınlar ve çocukların suya erişimde en büyük yükü taşıdığı vurgulandı.

AA20 Mart 2026 Cuma 00:10 - Güncelleme:
ABONE OL

BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) temsilcisi Bhanu Neupane, yeni yayınlanan BM Dünya Su Kalkınma Raporu hakkında BM Genel Merkezi'nde gazetecilere bilgi verdi.

Son küresel izleme verilerine göre, küresel su krizinin hala çok ciddi boyutlarda olduğunu anlatan Neupane, dünyada 2,1 milyar insanın güvenli ve yönetilen içme suyu hizmetlerine erişemediğini kaydetti.

Neupane, "Dünyada 3,4 milyar insan güvenli bir şekilde yönetilen sanitasyon, 1,7 milyar insan ise evlerinde temel hijyen hizmetlerinden yoksun. Bu konuda son on yılda ilerleme kaydedildi ancak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için hâlâ çok yavaş." dedi.

İklim değişikliğine bağlı kuraklıklar, seller ve aşırı hava olaylarının tetiklemesiyle dünyada en az 4 milyar insanın her yıl en az bir ay boyunca şiddetli su kıtlığı yaşadığını belirten Neupane, ayrıca raporda su eşitsizliğinde güçlü bir cinsiyet boyutuna dikkat çekildiğini aktardı.

"KADINLAR VE KIZ ÇOCUKLARI HER GÜN YAKLAŞIK 250 MİLYON SAAT SU TEMİN ETMEKLE GEÇİRİYOR"

Neupane, dünyada 1,8 milyar insanın su bulunmayan evlerde yaşadığını vurgulayarak, bu evlerin yaklaşık yüzde 70'inde kadınların ve kızların su temininden sorumlu olduğunu söyledi.

"Kadınlar ve kız çocukları her gün yaklaşık 250 milyon saat su temin etmekle geçiriyor." diyen Neupane, 15 yaşın altındaki kız çocuklarının su temin etme olasılığının erkek çocuklarına göre neredeyse iki kat daha fazla olduğuna dikkati çekti.

Neupane, su toplamak için harcanan zamanın eğitim, istihdam ve kamusal hayata katılım fırsatlarını azalttığını, ayrıca su temini sırasında kadın ve kız çocuklarının fiziksel yaralanma, taciz ve şiddete maruz kaldığına dair belgelenmiş sonuçların bulunduğunu kaydetti.

Dünya Su Günü kapsamında her yıl hazırlanan ilgili rapora 12 BM kuruluşunun öncülük ettiğini dile getiren Neupane, raporda 44 farklı BM su kaynakları üyesi ve ortağının katkılarının yer aldığını ekledi.

  • birlemiş milletler
  • insani kriz
  • UNESCO

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.