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Dünya

BM'den Taliban'a okulları tüm öğrencilere açın çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'da ortaokul ve liselerin kız öğrencilere kapatılmasının 'büyük hayal kırıklığı' yarattığını belirterek, Taliban'a, 'okulları tüm öğrenciler için açması' çağrısı yaptı.

AA23 Mart 2022 Çarşamba 19:57 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 19:57
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Guterres, yaptığı açıklamada, Afganistan'da kız çocuklarının ortaokul ve lise eğitimlerinin askıya alınmasına tepki gösterdi.

Taliban'ın söz konusu kararından derin üzüntü duyduğunu belirten Guterres, kız çocuklarının ortaokul ve lise eğitiminin kesintiye uğramasının büyük hayal kırıklığı yarattığını ve Afganistan'a zarar vereceğini ifade etti.

Kız çocukları ve kadınların eğitimden mahrum bırakılmasının kadın ve kız çocuklarının haklarını ihlal ettiği ve ülkenin geleceğini tehlikeye attığı uyarısı yapan Guterres, Taliban'a okulların derhal tüm öğrenciler için açılması çağrısı yaptı.

Taliban geçici hükümeti, ilkokulların kız öğrenciler için açık olduğunu, ortaokul ve liselerin ise ikinci bir emre kadar bekleyeceğini, okul üniformasının şeriat, Afgan gelenekleri ve kültürüne uygun tasarlanmasının ardından açılacağını duyurmuştu.

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