BM'den Ukrayna için yardım çağrısı

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından 2025 yılı için "Ukrayna bölgesel mülteci ve insani müdahale planını" başlattı.

Plana ilişkin yayımlanan raporda, 2025 için Ukrayna'da ve sınır ötesinde krizden etkilenen 8,2 milyon insanı desteklemek için 3,32 milyar dolarlık yardım çağrısı yapıldı.

Raporda, "Ukrayna hükümeti ile Kiev'de başlatılan planlar, savaş nedeniyle hayatları altüst olan insanların ihtiyaçlarını karşılamak için stratejilerin ana hatlarını içeriyor." ifadesi kullanıldı.

2025'te kritik insani çabaları sürdürmek için uluslararası dayanışmanın önemi vurgulanan raporda, Ukrayna'daki insani yardım kuruluşlarının, 2025'te 6 milyon kişiye gıda, sağlık hizmeti, barınma, nakit yardımı, acil durumlarda eğitim, koruma ve diğer hayati öneme haiz hizmetlerle yardım sağlamayı hedeflediği kaydedildi.

Yeterli fon ve erişimle ülke genelinde yardım sağlamaya devam edebileceğine işaret edilen raporda, insani yardım topluluğunun, tüm bölgelerdeki ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmaya hazır olduğu vurguladı.

Raporda, BM ortaklarına, bu yardım çağrısının desteklemeleri yönünde çağrı yapıldı.

- "ULUSLARARASI TOPLUMUN BU PLANLARIN ARKASINDA CİDDİ BİR ŞEKİLDE DURMASI GEREKİYOR"

Raporda görüşlerine yer verilen BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Ukrayna halkının büyük zorluklara rağmen gösterdiği dirence hayranlık duyduğunu belirtti.

Fletcher, "Uluslararası toplumun bu planların arkasında ciddi bir şekilde durması gerekiyor. Böylece Ukrayna halkıyla aynı kararlılığı gösterebiliriz." ifadelerini kullandı.

BMMYK Yüksek Komiseri Filippo Grandi ise "Evlerini ve birçoğu ülkelerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca Ukraynalıyı unutmanın zamanı değil." değerlendirmesini yaptı.

Ukraynalı mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin, bu kişilerin farklı bir ülkede hayatlarına yeniden başlamalarını desteklemek için son 3 yıldır büyük işler başardığına işaret eden Grandi, şunları kaydetti:

"Ukraynalılar, ülkelerinde koşulların değişmesini ve evlerine dönmelerini umuyorlar. Bu umudu sürdürmeye devam etmeliyiz."