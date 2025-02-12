BM'den uyarı: Gazze'deki soykırımın Batı Şeria'da da işlenme riski bulunuyor

BM Filistin Özel Raportörü Albanese, Hollanda ziyareti kapsamında Amsterdam'daki Dominicus Kilisesi'nde yaptığı konuşma sonrasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Albanese, Ekim 2023'te BM Genel Kurulu'na sunduğu raporda Gazze'deki soykırım riskine dikkati çektiğini hatırlatarak, benzer endişelerin şimdi Batı Şeria için de geçerli olduğunu vurguladı.

"Gazze'de işlenen soykırım eylemlerinin Batı Şeria'da da işlenme riski bulunduğu konusunda uluslararası toplumu uyardım" diyen Albanese, Batı Şeria'daki İsrail saldırılarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ekim 2023 ile Ekim 2024 arasında Batı Şeria'da 830 Filistinli öldürüldü. Bir yıl içinde Batı Şeria'da 300'den fazla Filistinli tutuklandı ve gözaltına alındı. Bunların çoğu kötü muameleye maruz kaldı, bazıları işkence gördü ve tecavüze uğradı. Hapishanede öldürülen Filistinliler var ve İsrailli askerler, Filistinli tutsaklara yaptıklarını açıkça gösterdi."

BM Raportörü Albanese, "Yerleşimcilerin cezasız kalan saldırıları, Filistinlilere yönelik aşağılama ve istismar, ayrıca hastaneler başta olmak üzere sivil altyapının tahribi söz konusu." diye konuştu.

- "SOYKIRIM HEDEFİ TÜM FİLİSTİN HALKI"

Albanese, soykırımın kapsamlı bir politika olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Soykırımı anlamak için bütüne bakmamız gerekiyor. Soykırım bir grubu hedef alır, nerede olduklarının önemi yoktur. İsrail'in Yahudi egemenliğini genişletmek istediği toprakların tamamında, Filistin halkının bütününe yönelik suçların ve eylemlerin toplamına bakmalıyız."

Gazze'de önlenemeyen soykırımın şimdi Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e de taşınmasının risk olarak belirginleştiğini vurgulayan Albanese, "Soykırım olduğu sonucuna varmasanız bile bunun bir önemi yok, soykırımı önleme yükümlülüğü var." şeklinde konuştu.

- "UÇURUM İLE UMUT ARASINDAKİ KAVŞAKTAYIZ"

Albanese, Amsterdam Üniversitesi'nin organize ettiği etkinlikte yaptığı konuşmada ise Filistin'in hala bir sömürge cephesi olduğunu vurgulayarak, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yerleşimci politikalarının kolonyal ve sömürgeci bir projenin parçası olduğunu belirtti.

"Uçurum ile umut arasındaki kavşaktayız." diyen Albanese, Gazze'de yaşananlar karşısında akademinin bir dönüşümden geçtiğini, akademik özgürlüklerin ve ifade özgürlüğünün öğrenci protestolarıyla yeniden sorgulanır hale geldiğini kaydetti.

Diğer disiplinlerle birlikte uluslararası hukukun da kolonizasyondan geçtiğini ve kolonyal güçler tarafından şekillendirildiğini anlatan Albanese, "Elimizde yeterince kural ve kuruluş var, önemli olan bunu kullanarak soykırımı durdurmak." diye konuştu.

Albanese, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Nikaragua'nın Almanya'ya karşı açtığı davada, uluslararası hukuk ihlallerinin ve soykırım sözleşmesi kapsamındaki suçların işlendiği bir devlete silah transferinin ihlal olabileceğini belirttiğini hatırlatarak, Avrupa'daki bazı STK'lerin kendi hükümetleri aleyhine yerel mahkemelerde açtığı davaların İsrail'e verdikleri destekle Filistinlilere karşı işlenen suçlara ortak olan hükümetlerin engellenmesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

- "ZORLA YERİNDEN ETME ABD'NİN RESMİ POLİTİKASI HALİNE GELDİ"

Albanese, Trump'ın Gazze planıyla ilgili olarak, "Filistinlileri zorla yerinden etme ABD'nin fiili planıydı, şimdi ise resmi politikası haline geldi." şeklinde konuştu.

Hollandalı siyasetçilerin kendisi hakkındaki karalama kampanyalarına ilişkin soruyu yanıtlayan Albanese, "Hakkımda belirtildiği kadar kötü biri olarak yarın parlamentoya gideceğim." dedi.

- HOLLANDA'DA ALBANESE ALEYHİNE BAŞLATILAN KARALAMA KAMPANYASI

Hollanda'daki İsrail lobisinin önde gelen kuruluşlarından İsrail Bilgi ve Dokümantasyon Merkezi, Albanese'nin Hollanda Temsilciler Meclisi'ndeki konuşmasını engellemek için yoğun bir karalama kampanyası yürütüyor.

Albanese'nin "antisemitik" olduğunu ileri süren İsrail lobisinin baskısı sonucu Hollanda Parlamentosu Dışişleri Komisyonu, BM Raportörü Albanese'ye yönelik daveti geri çekme kararı aldı.

Albanese, tüm bu gelişmelere rağmen Hollanda ziyareti kapsamında üniversitelerde bir dizi kamuya açık konuşma gerçekleştirecek ve GroenLinks-PvdA parti ofisinde milletvekilleriyle bir araya gelecek.