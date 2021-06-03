BM'den uyarı: Taliban zorla gücü ele geçirecek

AA 03 Haziran 2021 Perşembe 19:39 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 19:39

BM Güvenlik Konseyi Yaptırım Komitesi'nin 12. raporunda, "Taliban, askeri konumunu koz olarak güçlendirmeye devam ediyor ve hedeflerinin tamamına yakınını müzakere yoluyla ya da gerekirse zorla elde edebileceğine inanıyor." ifadelerine yer verildi.

Afgan hükümetini zayıflatmak ve sivil toplumu sindirmek amacıyla gerçekleştirildiği düşünülen suikastların büyük çoğunluğundan Taliban'ın sorumlu tutulduğu raporda, ülkede en fazla şiddetin 25 binden fazla olayla 2020'de yaşandığına dikkat çekildi.

- 58 bin ila 100 bin silahlı Taliban savaşçısı olduğu tahmin ediliyor

Silahlı Taliban savaşçılarının sayısının 58 bin ila 100 bin olduğunun tahmin edildiği raporda, Taliban'ın şehir merkezleri dışındaki Afgan topraklarının yüzde 50 ila 70'ini kontrol ettiği, bölge idare merkezlerinin ise yüzde 57'si üzerinde doğrudan kontrol sağladığı ifade edildi.

- Taliban, el-Kaide ile ilişkisini sürdürüyor

Taliban'ın terör örgütü el-Kaide ile yakın ilişkisinin devam ettiğine de dikkat çekilen raporda, Taliban'ın üst düzey üyelerinden Mullah Mohammad Yaqub Omari ve Sirajuddin Haqqani'nin barış görüşmelerine karşı çıktığı ve askeri çözümü desteklediği belirtildi.

Raporda ayrıca, ABD ve diğer ülkelerin Afganistan'dan çekilmesinin Afgan güçlerinin hava operasyonlarını kısıtlayacağı ve insansız hava aracı, radar, gözetleme kapasiteleri ve lojistik desteğe erişimini azaltacağı kaydedildi.

Uyuşturucu kaçakçılığının Taliban'ın en büyük gelir kaynağı olmaya devam ettiği vurgulanan raporda, Taliban'ın yıllık gelirinin ise 300 milyon dolar ile 1,6 milyar arasında olduğunun tahmin edildiği aktarıldı.

Biden yönetimi, 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül 2021 tarihine kadar Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerini geri çekmeyi planlıyor.