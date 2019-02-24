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BM'den Venezuela'da şiddetten kaçınılması çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, Venezuela’da ne pahasına olursa olsun şiddetten kaçınılması çağrısı yaptı.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela’da yaşanan olaylarda ne pahasına olursa olsun şiddetten kaçınılması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter’in Venezuela’da artan gerginliği endişeyle izlediği ve dün meydana gelen olaylarda bazı sivillerin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Genel Sekreter, ne pahasına olursa olsun şiddetten kaçınılması ve hiçbir koşulda ölümcül kuvvet kullanılmaması çağrısında bulunmaktadır. Genel Sekreter, sükunet çağrısında bulunarak tüm taraflardan gerginliği azaltmalarını ve tansiyonun daha fazla tırmanmasını önlemek için her türlü çabayı göstermelerini istemektedir.”

Kolombiya'nın Venezuela sınırında ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) gönderdiği "insanı yardımların" Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya teslim edilmesi ve ülkeye sokulmaya çalışılması sırasında dün güvenlik güçleri ve muhalifler arasında çatışma çıkmıştı.

Muhalefete yakın kaynaklar, çatışmalarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 200'den fazla kişinin yaralandığını öne sürmüştü.

Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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