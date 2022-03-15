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Dünya

BM'den Yemen için 4,3 milyar dolarlık yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), 7 yıldır iç savaşın devam ettiği Yemen için 4,3 milyar dolarlık yardım çağrısı yaptı.

AA15 Mart 2022 Salı 22:04 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 22:04
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BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, Yemen'deki insani durumun ''kronik acil duruma'' dönüştüğünü söyledi.

16 Mart'ta Yemen için yardım konferansı düzenleneceğini belirten Griffiths, yardım örgütlerinin Yemen'de ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için 4,3 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Yemen'de 23,4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Griffiths, bunun 19 milyonunun ise açlık seviyesinde olduğunu söyledi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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