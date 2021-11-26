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Dünya

BM'den Yemen için 'uluslararası çaba' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de çatışan taraflar arasındaki anlaşmazlıkları müzakereler yoluyla çözmek için uluslararası çabaları iki katına çıkarma çağrısında bulundu.

AA26 Kasım 2021 Cuma 19:05 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 19:05
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Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Grundberg, bugün tamamladığı Moskova ziyareti kapsamında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov ile bir araya geldi.

Rus yetkililerle Yemen'deki savaşa kapsamlı bir siyasi çözüm bulunması ihtiyacını görüşen Grundberg, bölge dışına yaptığı ilk resmi ziyarette Rusya'ya BM'nin Yemen'deki barış çabalarına verdiği desteği sürdürdüğü için teşekkür etti.

Marib ve Batı Sahili bölgesinde askeri tırmanış konusunda duyduğu endişeyi dile getiren BM Yemen Temsilcisi, bunun, sivillere olumsuz yansıyacağını kaydetti.

Grundberg, Yemen'de çatışan taraflar arasındaki anlaşmazlıkları müzakereler yoluyla çözmek için uluslararası çabaların iki katına çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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