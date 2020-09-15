BM'den Yemen'de savaşın taraflarına çağrı: ''Barışı seçin''

AA 15 Eylül 2020 Salı 19:25 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 19:25

Griffiths, geçen hafta ateşkes taslağı gönderdiğini belirttiği taraflara, müzakerelerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması ve barışı seçip, savaş son verilmesi çağrısında bulundu.

Griffiths, BM Güvenlik Konseyi'ni Yemen'deki gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

Yemen'in Marib kentinde durumun giderek endişe verici bir hal aldığına da dikkati çeken Griffiths, çatışmalar nedeniyle can kayıplarının arttığını ve ülke içinde yerinden edilerek Marib'e sığınan 1 milyon kişinin hayatının tehlikede olduğunu ifade etti.

Griffiths, Marib'de askeri dinamiklerin değişmesinin savaşın dinamiklerini ve kapsayıcı siyasi süreci etkileyeceği uyarısında da bulundu.

- 'YEMEN'DE HER 4 SİVİLDEN BİRİ ARTIK KENDİ EVİNDE ÖLÜYOR'

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımıcı Mark Lowcock ise Yemen'de kıtlık riskinin tekrar baş gösterdiği uyarısı yaptı ve insani yardımların artırılması çağrısında bulundu.

Çatışmaların artmasıyla sivil ölümlerinin de tekrar artmaya başladığına dikkati çeken Lowcock, 'Yemen'de her 4 sivilden biri artık kendi evinde ölüyor ya da yaralanıyor. ' dedi.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Savaş nedeniyle sağlık sistemi çöken Yemen'de ayrıca yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı ölüm oranının dünya ortalamasından 4 kat fazla olduğu belirtiliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.