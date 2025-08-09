İSTANBUL 31°C / 23°C
9 Ağustos 2025 Cumartesi
  • BM'den ''yol haritası'' tanımlaması... Kafkasya'daki barış memnuniyet getirdi
Dünya

BM'den ''yol haritası'' tanımlaması... Kafkasya'daki barış memnuniyet getirdi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında önceki gün sağlanan barış memnuniyet getirdi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kafkasya'daki barıştan memnuniyet duyduğunu belirterek söz konusu adımı 'barış için yol haritası' şeklinde tanımladı.

9 Ağustos 2025 Cumartesi 18:58
BM'den ''yol haritası'' tanımlaması... Kafkasya'daki barış memnuniyet getirdi
Guterres, ABD'nin ev sahipliğinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ve iki ülkenin "barış için yol haritası" olarak tanımladığı ortak deklarasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ortak deklarasyonun iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi açısından önemli dönüm noktası olduğunu vurgulayan Guterres, bu adımı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın diyalogla güven inşasına yönelik kararlılığını takdir ettiğini dile getiren Guterres, sürecin ilerlemesi için sağladığı katkılardan dolayı ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkürlerini sundu.

Guterres, Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanmasına yönelik tüm çabaları desteklediklerinin altını çizdi.

BARIŞ İÇİN ORTAK DEKLARASYON

Aliyev ile Paşinyan, ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen üçlü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

Trump, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor." açıklamasında bulunmuştu.

