BM'den ''yol haritası'' tanımlaması... Kafkasya'daki barış memnuniyet getirdi

Guterres, ABD'nin ev sahipliğinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ve iki ülkenin "barış için yol haritası" olarak tanımladığı ortak deklarasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ortak deklarasyonun iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi açısından önemli dönüm noktası olduğunu vurgulayan Guterres, bu adımı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın diyalogla güven inşasına yönelik kararlılığını takdir ettiğini dile getiren Guterres, sürecin ilerlemesi için sağladığı katkılardan dolayı ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkürlerini sundu.

Guterres, Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanmasına yönelik tüm çabaları desteklediklerinin altını çizdi.

BARIŞ İÇİN ORTAK DEKLARASYON

Aliyev ile Paşinyan, ABD Başkanı Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen üçlü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

Trump, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor." açıklamasında bulunmuştu.