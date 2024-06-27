İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2024 Perşembe / 21 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8504
  • EURO
    35,2913
  • ALTIN
    2460.17
  • BIST100
    10680.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BMGK, Ateşkes Gözlem Gücü'nün görev süresini 6 ay daha uzattı! Dikkat çeken Guterres detayı
Dünya

BMGK, Ateşkes Gözlem Gücü'nün görev süresini 6 ay daha uzattı! Dikkat çeken Guterres detayı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in işgali altındaki Suriye Golan Tepeleri'nde görev yapan BM Ateşkes Gözlem Gücü'nün (UNDOF) görev süresini 31 Aralık 2024'e kadar uzatma kararı aldı. Öte yandan BMGK, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kızıldeniz'de Husilerin saldırılarına ilişkin raporlarını 6 ay daha sunmasına karar verdi.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 18:03 - Güncelleme:
BMGK, Ateşkes Gözlem Gücü'nün görev süresini 6 ay daha uzattı! Dikkat çeken Guterres detayı
ABONE OL

BMGK'de UNDOF'un görev süresinin uzatılması talep edilen karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Karar tasarısı, 15 üyeli BMGK'de oy birliğiyle kabul edildi.

Kararda, Orta Doğu'da artan gerginliğe dikkati çekilirken, bunun endişe verici olduğu ve kısa sürede sonlanmayacağı kaydedildi.

Durumun düzelmesi için Orta Doğu'daki sorunları kapsamlı bir şekilde ele alan anlaşma sağlanması gerektiğine işaret edilen kararda, mevcut koşullar göz önünde bulundurularak UNDOF'un görev süresinin 6 ay daha uzatılması talep edildi.

İsrail ile Suriye arasında 31 Mayıs 1974'te BM temsilcileriyle ABD ve eski Sovyetler Birliği gözlemcilerinin de katılımıyla imzalanan anlaşmada, iki tarafın da bütün askeri eylemleri bir an önce durdurmaları, kara, deniz ve havada da ateşkese uymaları isteniyordu.

Suriye ile İsrail arasındaki Golan Tepeleri'ndeki uyuşmazlığı izlemeye yönelik 1974'te BMGK kararıyla kurulan UNDOF'un görev süresi 30 Haziran'da sona eriyordu.

BMGK, GENEL SEKRETER'İN KIZILDENİZ'DEKİ SALDIRILARI RAPORLAMA SÜRESİNİ 6 AY UZATTI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kızıldeniz'de Husilerin saldırılarına ilişkin raporlarını 6 ay daha sunmasına karar verdi.

BMGK'de ABD ve Japonya'nın, Guterres'ten raporlarını 6 ay daha sunmasını talep eden karar tasarısı oylamaya sunuldu. Tasarı, 15 üyeli BMGK'de 12 "evet" ve 3 "çekimser" oyla kabul edildi, Rusya, Çin ve Cezayir çekimser oy kullandı.

Karar, Guterres'ten 15 Ocak 2025'e kadar Kızıldeniz'de Husilerin saldırılarını raporlamayı sürdürmesini talep ediyor. Genel Sekreter'in raporlama görevi 1 Temmuz 2024'te sona eriyordu.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

  • BMGK
  • UNDOF
  • Suriye Golan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.