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Dünya

BMGK, Filistinli gazetecinin öldürülmesini kınadı, şeffaf soruşturma çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesini kınayarak, derhal kapsamlı, şeffaf, adil ve tarafsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

AA14 Mayıs 2022 Cumartesi 07:02 - Güncelleme:
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BM Güvenlik Konseyi, yaptığı açıklamada İsrail askerlerinin başından vurarak öldürdüğü Ebu Akile'nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Ebu Akile'nin öldürülmesini ve Filistinli diğer bir gazetecinin yaralanmasını kınayan BM Güvenlik Konseyi, Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin derhal kapsamlı, şeffaf, adil ve tarafsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, gazetecilerin siviller gibi korunması gerektiğini vurguladı.

- AL JAZEERA MUHABİRİ ŞİRİN EBU AKİLE'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşte hayatını kaybetmişti.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

  • Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
  • Şirin Ebu Akile
  • soruşturma

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