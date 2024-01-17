BMGK, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki misyonuna yönelik saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, 1 BM barış gücü askerinin ölmesi ve 5'inin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hayatını kaybeden kişinin yakınlarına başsağlığı dilenen açıklamada, yaralılara acil şifalara dilendi.

Açıklamada, "BMGK üyeleri, barış güçlerine yönelik saldırıların savaş suçu teşkil edebileceğinin altını çiziyor ve tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yapıyor." ifadeleri kullanıldı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin acilen saldırıyı soruşturması ve sorumluları cezalandırması çağrısı yapılan açıklamada, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde silahlı grupların artan yasa dışı kaçakçılık ağlarından endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, MINUSCA'ya yönelik saldırının şiddetle kınandığı kaydedildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Ouham-Pende şehrinde BM barış gücü askerlerinin bombalı saldırıya uğradığı duyurulmuştu.

Saldırıda, Kamerunlu barış gücü askeri Emmanuel Steve Atebele hayatını kaybederken, 2'si ağır 5 asker yaralanmıştı.

Saldırıyı üstlenen olmazken, olayla ilgili soruşturma açıldığı bildirilmişti.