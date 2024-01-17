İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2024 Çarşamba / 7 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1434
  • EURO
    32,8249
  • ALTIN
    1964.64
  • BIST100
    8032.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BMGK, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki misyonuna yönelik saldırıyı kınadı
Dünya

BMGK, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki misyonuna yönelik saldırıyı kınadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Orta Afrika Çok Boyutlu İstikrar Görev Gücü'ne (MINUSCA) yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

AA17 Ocak 2024 Çarşamba 02:36 - Güncelleme:
BMGK, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki misyonuna yönelik saldırıyı kınadı
ABONE OL

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, 1 BM barış gücü askerinin ölmesi ve 5'inin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hayatını kaybeden kişinin yakınlarına başsağlığı dilenen açıklamada, yaralılara acil şifalara dilendi.

Açıklamada, "BMGK üyeleri, barış güçlerine yönelik saldırıların savaş suçu teşkil edebileceğinin altını çiziyor ve tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yapıyor." ifadeleri kullanıldı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin acilen saldırıyı soruşturması ve sorumluları cezalandırması çağrısı yapılan açıklamada, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde silahlı grupların artan yasa dışı kaçakçılık ağlarından endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, MINUSCA'ya yönelik saldırının şiddetle kınandığı kaydedildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Ouham-Pende şehrinde BM barış gücü askerlerinin bombalı saldırıya uğradığı duyurulmuştu.

Saldırıda, Kamerunlu barış gücü askeri Emmanuel Steve Atebele hayatını kaybederken, 2'si ağır 5 asker yaralanmıştı.

Saldırıyı üstlenen olmazken, olayla ilgili soruşturma açıldığı bildirilmişti.

  • BMGK
  • misyon
  • saldırı
  • Orta Afrika Cumhuriyeti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.