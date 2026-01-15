BMGK toplanacak! Toplantıda gündem İran'daki protestolar

ABD'nin talebi üzerine bugün öğleden sonra gerçekleştirilecek toplantıda, BM Güvenlik Konseyi, İran'da devam eden protestoları görüşecek.

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı atılacak adımlar konusunda net bir açıklama yapmadı.

- İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 14 Ocak'ta yayımladığı raporunda, ülkedeki gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147'si emniyet görevlisi olmak üzere 2 bin 550'ye yükseldiğini duyurmuştu.

İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artması üzerine 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

