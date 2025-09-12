BM Güvenlik Konseyi, "Orta Doğu'da durum" başlığı altında İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını görüşmek için toplandı.

Toplantıda, İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, İsrail'in Doha saldırısını ABD'nin El Kaide lideri Usame bin Ladin'e yönelik saldırısına benzeterek savunması ve Pakistan'ın terörizme barınak sağladığını ima etmesi üzerine Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed söz aldı.

Ahmed, "Saldırgan ve işgalci, BM Şartı'nı ve uluslararası hukuku sürekli ihlal eden İsrail'in bu meclisi kötüye kullanması, bu konseyin kutsallığına saygısızlık etmesi ve esasen kendi yasa dışı eylemlerini ve uluslararası hukuk ihlallerini maskelemeyi amaçlayan asılsız iddialarla başkalarını suçlaması kabul edilemez, hatta gülünçtür." dedi.

İsrail'in bunu ilk kez yapmadığına işaret eden Ahmed, "(İsrail) kimseyi, eğer hiç kaldıysa dostlarını bile dinlemeyen, hiçbir tavsiyeye kulak asmayan, hatta uluslararası toplumun üyelerini, uluslararası medyayı, uluslararası insan hakları ve insani yardım kuruluşlarını tehdit eden bir işgalcidir." diye konuştu.



Ahmed, İsrail'in eylemlerinin kendisini savunanlar tarafından korunduğuna işaret ederek, "Bu savunucular, yasa dışı eylemleri ve uluslararası topluma meydan okumalarıyla defalarca su yüzüne çıkıyor ve tüm işgalciler gibi, (İsrail) saldırgan olmasına rağmen mağduru oynuyor." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın El-Kaide'ye karşı mücadelede ön saflarda rol oynadığını belirten Ahmed, İsrail'i, kendi yasa dışı eylemlerini ve uluslararası hukuk ihlallerini meşrulaştırmak için Pakistan hakkında yanıltıcı ifadeler kullanmakla eleştirdi.

Ahmed, "Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında onlarca yıldır tanık olduğumuz en kötü türden devlet terörizminin faili olan sorumsuz bir haydut devletin imalarını kabul edemeyiz." dedi.



İsrail BM Daimi Temsilcisi Danon da ayrıca söz alarak, "Belki konuşmamdan rahatsız oldunuz, özür dilerim ama konuşmamda gerçeklere bağlı kalmaya özen gösteriyorum. Gerçek şu ki Usame bin Ladin Pakistan'da öldürüldü ve kimse ABD'yi kınamadı." diyerek iddiasını tekrarladı.