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Dünya

BMGK'dan Kaddafi'nin eşi ve çocukları hakkında yeni karar

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'nın 2011'de öldürülen devrik lideri Muammer Gaddafi'nin eşi ile iki çocuğuna yönelik seyahat yasağını, insani gerekçelerle geçici olarak kaldırdı.

AA8 Aralık 2021 Çarşamba 01:51 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 01:51
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BMGK Libya Yaptırım Komitesi, Gaddafi'nin eşi Safia Farkash Al-Barassi, kızı Aisha Muammar Muhammad Abu Minyar Gaddafi ile oğlu Mohammed Muammar Gaddafi'ye yönelik seyahat yasağını, insani gerekçelerle 31 Mayıs 2022'ye kadar kaldırma kararı aldı.

Seyahat yasağının kaldırılmasının ardından Gaddafi'nin eşi ve iki çocuğu, bu süre zarfında insani amaçlarla sınırsız seyahat edebilecek.

BMGK Libya Yaptırım Komitesi, 2011'den beri seyahat yasağı uygulanan söz konusu 3 isme, insani gerekçelerle bazı dönemlerde muafiyet tanıyor.

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