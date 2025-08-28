BMGK'de Gazze konsensüsü... Hamas ''ilerici bir adım'' olarak nitelendirdi

ABD'nin New York kentinde BMGK'nin 15 üyesinin katılımıyla düzenlenen oturumda Gazze'deki kıtlık değerlendirildi. Oturum sonrasında yapılan ancak ABD'nin imza atmadığı açıklamada, Gazze'deki kıtlığa derhal son verilmesi çağrısında bulunuldu ve İsrail'in savaşı durdurması istendi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "BMGK üyelerinin, Gazze'de derhal ve koşulsuz ateşkes çağrısında bulunan ve açlığın bir silah olarak kullanılmasının uluslararası hukuk uyarınca yasak olduğunu teyit eden açıklamasının memnuniyetle karşılandığı" ifade edildi.

BMGK'nin açıklamasının, Gazze'de "faşist" İsrail eliyle oluşturulan insani trajediye ve kıtlığın yayılmasının çocuklar ile masum insanların hayatları üzerinde oluşturacağı tehlikeye ışık tuttuğu kaydedildi.

"İlerici bir adım" olarak nitelendirilen bu açıklamanın, "Gazze'de abluka altındaki 2 milyonu aşkın insana uygulanan soykırımı ve aç bırakma politikasını kınayan geniş çaplı uluslararası konsensüsü" yansıttığı belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin, bağlayıcı kararların çıkarılmasını engelleyerek, kendisini, Filistin halkının maruz kaldığı kıtlık ve katliamlarda İsrail'in suç ortağı haline getirdiği aktarıldı.

Dün, ABD hariç BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesi, Gazze'deki kıtlığa derhal son verilmesini, İsrail'in savaşı durdurmasını ve askeri operasyonları genişletme kararından vazgeçmesini talep etmişti.

Gazze'deki kıtlığın "insan yapımı bir kriz" olduğu ilan edilirken, Konsey'de bunu kabul etmeyi reddeden tek ülke ABD olmuştu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, İsrail'in işgal kararı aldığı ve saldırılar düzenlediği Gazze kentine asker müdahalenin korkunç insani sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, BM'nin desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan ve İsrail'in politikaları sonucu Gazze'de kıtlık yaşandığını ortaya koyan raporun "güvenilirlik" ve "dürüstlük" ilkeleri çerçevesinde hazırlanmadığını öne sürdü.

09:27 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği son saldırılarda, aralarında bir kadın ve çocuğun bulunduğu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

04:34 Cezayir'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ammar Bin Cami, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki acı gerçeği gizlemek için Filistinli gazetecileri kasten öldürdüğünü söyledi.

03:34 Hamas, ABD hariç Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) üye ülkelerin, Gazze'de derhal ve koşulsuz ateşkes çağrısında bulunmasının, "soykırım karşıtı geniş çaplı uluslararası bir konsensüsün" varlığını ortaya koyduğunu belirtti.

02:47 İsrail'in, 6 Ağustos'tan bu yana Gazze kentine bağlı Zeytun Mahallesi'nde 1500'ün üzerinde evi tamamen yıktığı belirtildi.

01:20 Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Gazze'de ateşkes anlaşmasını engelleyenin Hamas olduğu yönündeki açıklamalarıyla, İsrail'in eline soykırıma devam etmesi için "gerekçe" sunduğunu belirtti.

00:07 İngiltere Parlamentosunun üçüncü büyük grubu olan Liberal Demokratların lideri Ed Davey, "Gazze'deki acının devam etmesini seçtiği" için ABD Başkanı Donald Trump onuruna Londra'da verilecek yemeği boykot edeceğini açıkladı.