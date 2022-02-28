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Dünya

BMGK'nın olağanüstü toplantı kararı üyeleri sevindirdi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), ABD ve Arnavutluk tarafından sunulan Ukrayna konusunda BM Genel Kurulu'nda olağanüstü oturum yapılması karar tasarısının onaylanması memnuniyetle karşılandı.

AA28 Şubat 2022 Pazartesi 01:20 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 01:20
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Oylamadan sonra söz alan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'nın BM Şartı'nı ve saldırılardaki sorumluluğunu veto edemeyeceğini söyledi.

Thomas Greenfield, şunları kaydetti:

"Güvenlik Konseyi, on yıllardır ilk kez hesap verebilirlik yolunda önemli bir adım attı ve Genel Kurul'da olağanüstü toplantı yapılmasını kararlaştırdı. Bu kararı destekleyen konsey üyeleri, bunun sıradan bir an olmadığını kabul ediyor. Uluslararası sistemimize yönelik bu tehdidi karşılamak için olağanüstü adımlar atmalı ve Ukrayna'ya ve halkına yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız."

Ukrayna'da saldırılara katılan Rusya askerlerini savaş suçu konusunda uyaran ABD Daimi Temsilcisi, "Rus subay ve askerlerine sesleniyorum: Dünya sizi izliyor, fotoğraf ve video delilleri artıyor ve yaptıklarınızdan sorumlu tutulacaksınız." dedi.

Thomas Greenfield, ayrıca Rusya'nın nükleer silahlarla ilgili söylemini eleştirerek, bunun bütün üyeleri tehdit eden ve gereksiz şekilde gerginliği tırmandıran bir adım olduğunu belirtti.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward da, Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamanın sonucundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu konseyin üyeleri Rusya'nın diplomatik acizliğini gözler önüne serdi. Rusya bu karara karşı çıkmakta tecrit edildi. Rusya, Ukrayna işgalini kınamak isteyen dünyanın bir araya gelmesini engelleyemez." diye konuştu.

  • Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
  • olağanüstü toplantı
  • ukrayna

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