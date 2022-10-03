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  • BM'nin ardından IMF de Fed'i politikalarında ihtiyatlı olmaya çağırdı
Dünya

BM'nin ardından IMF de Fed'i politikalarında ihtiyatlı olmaya çağırdı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Merkez Bankası'nı (Fed) politikalarında son derece ihtiyatlı ve dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

AA3 Ekim 2022 Pazartesi 23:57 - Güncelleme:
BM'nin ardından IMF de Fed'i politikalarında ihtiyatlı olmaya çağırdı
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Georgieva, Suudi Arabistan ziyareti sırasında Reuters'a verdiği röportajda, doğru maliye politikalarıyla küresel durgunluğun önlenebileceğini belirtti.

Hükümetlerin maliye politikalarının para politikası sıkılaşmasıyla tutarlı olması halinde küresel resesyonun önlenebileceğine dikkati çeken Georgieva, ancak gelecek yıl resesyona girecek ülkelerin olabileceğini bildirdi.

Georgieva, Fed'e politikalarında son derece ihtiyatlı ve dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisine karşı dikkatli olma çağrısında bulunarak, Fed'in sorumluluğunun "çok yüksek" olduğunu ifade etti.

IMF Başkanı Georgieva'nın Fed'e yönelik çağrısının Birleşmiş Milletler'in (BM) merkez bankalarını faiz artışlarını durdurmaya çağırmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), bugün açıkladığı raporda, Fed ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi gelişmiş ülkelerdeki merkez bankalarının faizleri artırmaya devam etmesinin küresel ekonomiyi resesyona ve ardından uzun süreli durgunluğa itme riski taşıdığını bildirmişti.

Raporda, resesyon yaratmadan daha yüksek faiz oranlarıyla fiyatları aşağı çekebilmeye yönelik herhangi bir düşüncenin "ihtiyatsız bir kumar" olduğu ifade edilmişti.

Reel ücretlerin düştüğü, mali sıkılaşmanın, finansal çalkantıların ve çok taraflı destek ve koordinasyonun yetersiz olduğu bir dönemde aşırı parasal sıkılaşmanın birçok gelişmekte olan ülke ve bazı gelişmiş ülkelerde durgunluk ve ekonomik istikrarsızlık dönemi başlatabileceğine dikkat çekilen raporda, ABD'deki bu yılki faiz artışlarının Çin hariç gelişmekte olan ülkeler için gelirde tahmini 360 milyar dolarlık azalmaya ve ileride daha fazla soruna neden olabileceği kaydedilmişti.

  • Uluslararası Para Fonu

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