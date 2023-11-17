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Dünya

BM'nin Gazze'deki 154 tesisine 830 bin kişi sığındı

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş yaklaşık 830 bin kişinin, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait 154 tesiste barındığı belirtildi.

AA17 Kasım 2023 Cuma 23:14 - Güncelleme:
BM'nin Gazze'deki 154 tesisine 830 bin kişi sığındı
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UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde yaklaşık 1,6 milyon kişinin yerinden edildiği aktarıldı.

Bu kişilerden yaklaşık 830 bininin, bölgenin kuzeyindekiler dahil olmak üzere UNRWA'ya ait 154 tesise sığındığı ifade edildi.

Açıklamada, UNRWA'nın temel insani faaliyetlerini yürütebilmek için günlük 160 bin litre yakıta ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini dün yaptığı açıklamada, "(Gazze'de) Şimdi ateşkese ve yakıta ihtiyacımız var. Daha fazla beklersek, insanların ölmesinin asıl nedeninin yakıt kıtlığı olacağını göreceğiz." demişti.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 51'i Gazze içindeki çatışmalarda, 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bini aşkın kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 206 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

  • gazze sığınmacıları
  • UNRWA tesisleri
  • İsrail saldırıları

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