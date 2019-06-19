BM'nin Kaşıkçı raporu büyük yankı uyandırdı

28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8062
  • 6,5366
  • 252.801
  • 94.244
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

BM'nin Kaşıkçı raporu uluslararası insan hakları kuruluşlarında yankı uyandırdı

İnsan Hakları İzleme Örgütü, 'Callamard'ın Suudi Gazeteci Kaşıkçı cinayetine ilişkin adalet çağrısı, Suudi Arabistan'daki hak ihlallerinin izlenmesi için daha kapsayıcı bir sistemin oluşturulmasını sağlamalıdır' denildi. Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu Araştırma Direktörü Lynn Maalouf, 'BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Callamard'ın uluslararası soruşturma açılması tavsiyesine bir an önce uyma çağrısı yapıyoruz' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Uluslararası insan hakları örgütleri, Birleşmiş Milletler (BM) Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporunun yayımlanmasının ardından uluslararası insan hakları örgütlerinden açıklamalar geldi. 
 
İnsan Hakları İzleme Örgütünden (HRW) yapılan yazılı açıklamada, "Callamard'ın Suudi Gazeteci Kaşıkçı cinayetine ilişkin adalet çağrısı, Suudi Arabistan'daki hak ihlallerinin izlenmesi için daha kapsayıcı bir sistemin oluşturulmasını sağlamalıdır." ifadesine yer verildi. 
 
Açıklamada görüşüne yer verilen HRW Cenevre Direktörü John Fisher, Suudi Arabistan'ın hesap vermeyeceğini bildiği müddetçe sistematik hak ihlalleri ve baskılarına devam edeceğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"BM İnsan Hakları Konseyi üyeleri için Suudi Arabistan'daki muhaliflere karşı hoşgörüsüzlüğe ve yapılanların yanına kar kalması iklimine odaklanmak çok önemli. Suudi Arabistan'ın hak ihlalleri için hesap vermediği sistemi, Kaşıkçı'nın soğukkanlı ve vahşi bir şekilde öldürülmesine yol açtı." değerlendirmesinde bulundu. 
 
- Uluslararası Af Örgütünden BM Genel Sekreterine çağrı 
 
Uluslararası Af Örgütü (AI) Ortadoğu Araştırma Direktörü Lynn Maalouf da raporun ardından yaptığı yazılı açıklamada, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Callamard'ın uluslararası soruşturma açılması tavsiyesine bir an önce uyma çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı. 
 
BM'nin raporunda da görüldüğü üzere Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetine ilişkin atılan adımların yetersiz olduğunu ve insan haklarını ihlal ettiğini vurgulayan Maalouf, "BM Genel Sekreteri Guterres, tüm dünyada muhaliflerin, gazetecilerin, aktivistlerin ve insan hakları savunucularının hedef alınarak öldürülmesinin güçlü bir karşılık bulacağına ilişkin güçlü sinyal vermelidir." görüşünü paylaştı. 
 
Maalouf, BM'nin söz konusu raporunun, yurt dışında yaşayan Suudi muhalif ve eleştirmenlerin hayatının tehlikede olduğunu gösterdiğini belirterek, Suudi Arabistan'da ifade özgürlüğüne karşı baskıcı politikaların son bulması çağrısı yaptı. 
 
- BM'nin Kaşıkçı raporu 
 
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından açıklanan 101 sayfalık raporda, Suudi Arabistan, Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu. 
 
Raporda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.
 
Raporda ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya davet edilmiş, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımların Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsaması gerektiği vurgulanmıştı.

İmamoğlu ve Küçükkaya´nın otel buluşmasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Balyoz Plan' davasının hakimi için karar verildi

'Balyoz Plan' davasının hakimi için karar verildi

BM'nin Kaşıkçı raporu büyük yankı uyandırdı

BM'nin Kaşıkçı raporu büyük yankı uyandırdı

Yeni askerlik yasasının nihai oylaması Salı günü yapılacak

Yeni askerlik yasasının nihai oylaması Salı günü yapılacak

Pençe Harekatı'nda son durum: SA-14 portatif füze bulundu

Pençe Harekatı'nda son durum: SA-14 portatif füze bulundu

Rusya'dan kritik S-400 açıklaması

Rusya'dan kritik S-400 açıklaması

'Ailesi isterse Ahmet Kaya'nın mezarının getirilmesi için gereğini yaparız'

'Ailesi isterse Ahmet Kaya'nın mezarının getirilmesi için gereğini yaparız'

Türkiye'de 2 bin 660 dolar maaşla personel aranıyor

Türkiye'de 2 bin 660 dolar maaşla personel aranıyor

Bavuldan 34 canlı ispinoz kuşu çıktı

Bavuldan 34 canlı ispinoz kuşu çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Dünya Merkel´in bu görüntülerini konuşuyor

Dünya Merkel´in bu görüntülerini konuşuyor

Avrupa'da ve dünyada biten transferler

Avrupa'da ve dünyada biten transferler

Küstah tehditlere tokat gibi yanıt

Küstah tehditlere tokat gibi yanıt

Benzersiz özelliğini anlattı: Su-57 bu sistemlerle dolu olacak

Benzersiz özelliğini anlattı: Su-57 bu sistemlerle dolu olacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA