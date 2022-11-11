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Dünya

BM'nin paylaşımı hazımsızlığa neden oldu: Türkiye propagandası yapıyorlar

Birleşmiş Milletler (BM), örgütün barışı koruma çabalarına güçlü desteği ve dünya çapında BM bayrağı altında görevli üniformalı personelinin hizmet ve fedakarlıkları nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. Yunanistan'dan beklenen hamle gecikmedi. Komşunun Türkiye hazımsızlığını artıran bu adım Yunan sitesi News Break tarafından “Türkiye lehine provokatif paylaşım” olarak nitelendirdi.

Star Gazetesi11 Kasım 2022 Cuma 15:31 - Güncelleme:
BM'nin paylaşımı hazımsızlığa neden oldu: Türkiye propagandası yapıyorlar
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Birleşmiş Milletler (BM), örgütün barışı koruma çabalarına güçlü desteği ve dünya çapında BM bayrağı altında görevli üniformalı personelinin hizmet ve fedakarlıkları nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. BM Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix "Türk ordusu ve polisi nerede hizmet verirlerse versinler gözle görülür bir fark yaratıyor. Sahada, yüksek düzeyde bir profesyonellik ve özveri sergiliyorlar, onlara süregelen katkıları için derinden minnettarız. BM bayrağı altında görev yaparken yıllar içinde hayatını kaybeden 6 Türk barış gücü personelinin fedakarlığını asla unutmayacağız" dedi.

"TÜRKİYE LEHİNE PROVOKATİF PAYLAŞIM"

Paylaşım Yunanistan'ın pek hoşuna gitmedi. Uluslararası arenada Türkiye'yi karalamak için elinden geleni ardına koymayan komşu, BM'nin bu hamlesini büyük tepki ile karşıladı. Yunan sitesi News Break, paylaşımı konu alan bir haber yayınlayarak BM'nin hamlesini "Türkiye lehine provokatif paylaşım" olarak nitelendirdi.

ANKARA DÜNYAYI KITLIK KRİZİNDEN KURTARDI KOMŞU 'ABARTI' DEDİ

Haberde Yunanistan'ın haftalardır hazmedemediği meşru Türkiye-Libya Mutabakat Muhtırası'na da değinildi. Komşunun karalama kampanyası biteceğe benzemiyor. Ne yazık ki daha önce yayınlananlar gibi bu haberde de eleştiriyi sağlam temele oturtabilecek tek bir gerekçe sunulmuyor. Bir diğer komik eleştiri ise tüm dünyanın ayakta alkışladığı, küresel kıtlık endişesini bertaraf eden tahıl anlaşmasına dönülmesine... Haberde Türkiye'nin kritik başarısının da 'abartıldığı' ifade ediliyor.

Star Gazetesi

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