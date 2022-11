BM'nin paylaşımı hazımsızlığa neden oldu: Türkiye propagandası yapıyorlar

Birleşmiş Milletler (BM), örgütün barışı koruma çabalarına güçlü desteği ve dünya çapında BM bayrağı altında görevli üniformalı personelinin hizmet ve fedakarlıkları nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. BM Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix "Türk ordusu ve polisi nerede hizmet verirlerse versinler gözle görülür bir fark yaratıyor. Sahada, yüksek düzeyde bir profesyonellik ve özveri sergiliyorlar, onlara süregelen katkıları için derinden minnettarız. BM bayrağı altında görev yaparken yıllar içinde hayatını kaybeden 6 Türk barış gücü personelinin fedakarlığını asla unutmayacağız" dedi.



Paylaşım Yunanistan'ın pek hoşuna gitmedi. Uluslararası arenada Türkiye'yi karalamak için elinden geleni ardına koymayan komşu, BM'nin bu hamlesini büyük tepki ile karşıladı. Yunan sitesi News Break, paylaşımı konu alan bir haber yayınlayarak BM'nin hamlesini "Türkiye lehine provokatif paylaşım" olarak nitelendirdi.

Haberde Yunanistan'ın haftalardır hazmedemediği meşru Türkiye-Libya Mutabakat Muhtırası'na da değinildi. Komşunun karalama kampanyası biteceğe benzemiyor. Ne yazık ki daha önce yayınlananlar gibi bu haberde de eleştiriyi sağlam temele oturtabilecek tek bir gerekçe sunulmuyor. Bir diğer komik eleştiri ise tüm dünyanın ayakta alkışladığı, küresel kıtlık endişesini bertaraf eden tahıl anlaşmasına dönülmesine... Haberde Türkiye'nin kritik başarısının da 'abartıldığı' ifade ediliyor.

UN Peacekeepers from Türkiye serve in eight @UNPeacekeeping missions around the world - often far from home, in challenging environments.



We thank them for their service & sacrifice. https://t.co/qRIgI3bWi4 #ServingForPeace pic.twitter.com/3cCxk9Rkcu