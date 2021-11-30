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Dünya

BM'ye göre dünyada 2,9 milyar insan hala ''çevrim dışı''

Birleşmiş Milletlerin (BM) bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) alanında uzmanlaşmış kuruluşu Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), dünya nüfusunun tahmini yüzde 37'sine tekabül eden 2,9 milyar insanın hala interneti hiç kullanmadığını bildirdi.

AA30 Kasım 2021 Salı 18:46 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 18:46
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ITU, dünyada internet kullanımına ilişkin yeni verileri içeren raporu açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan kapanmalarla internet kullanımının yaygınlaştığı vurgulanan raporda ancak dünyanın en fakir ülkelerinin bu konuda hala çok geride kaldığı bilgisi paylaşıldı.

ITU raporu, internet kullanan tahmini insan sayısının 2019'da 4,1 milyardan 2021'de 4,9 milyara çıkmasıyla internet kullanımında güçlü küresel büyümeyi ortaya koydu.

İnternet kullanımındaki artışın küresel kalkınma için iyi bir haber olduğu belirtilen raporda, bununla birlikte bu rakamların dünya genelinde internet kullanımı konusunda büyük eşitsizlik olduğunu doğruladığı aktarıldı.

Halen çevrim dışı 2,9 milyar insanın tahminen yüzde 96'sının gelişmekte olan ülkelerde yaşadığı belirtilen raporda, 4,9 milyar internet kullanıcısının da yüz milyonlarcasının internete nadiren bağlandığı ve bağlantı hızlarının düşük olduğu kaydedildi.

Rapora ilişkin açıklama yapan ITU Genel Sekreteri Houlin Zhao, "Dünya nüfusunun neredeyse üçte ikisi şu anda çevrim içiyken herkesin internete bağlanması için yapılacak daha çok şey var." ifadesini kullandı.

Zhao, çevrim dışı 2,9 milyar insanın internet kullanabilmesini sağlayabilmek adına tüm taraflarla birlikte çalışacaklarının sözünü verdi.

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