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Dünya

BM'ye göre dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan, 21. yüzyıl boyunca bu ünvanını koruyacak

Birleşmiş Milletler (BM), 2023'te Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan'ın 21. yüzyıl boyunca bu ünvanını koruyacağını bildirdi.

AA12 Temmuz 2024 Cuma 16:32 - Güncelleme:
BM'ye göre dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan, 21. yüzyıl boyunca bu ünvanını koruyacak
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Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun (UNFPA) 1950 ile 2023 arasında yapılan 1910 ulusal nüfus sayımı, 3 bin 189 anket ve nüfus kayıt sistemleri bilgilerinden yararlanılarak oluşturulan "2024 Dünya Nüfusunun Durumu" raporunda, Hindistan'ın bu yılki nüfusu 1,45 milyar olarak tespit edildi. Ülkenin 2100'e kadar en kalabalık ülke olarak kalacağı belirtildi.

2054'TE ZİRVEYİ GÖRECEK

Hindistan nüfusunun 2054'te yaklaşık 1,7 milyara ulaşarak zirveyi göreceği kaydedildi. Nüfusun 2054'te zirveyi görmesinin ardından ise düşüş eğilimine girmeye başlayacağı tahmin edildi.

2080'LERDE DÜNYA NÜFUSU 10 MİLYARA ULAŞACAK

Dünya nüfusunun gelecek 50-60 yılda da artmaya devam edeceğine işaret edilen raporda, bu sayının 2080'lerde yaklaşık 10,3 milyara ulaşacağı öngörüldü.

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