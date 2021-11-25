BM'ye göre Sudan'ın Batı Darfur eyaletindeki kabile çatışmalarında 43 kişi öldü

AA 25 Kasım 2021 Perşembe 23:02 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 23:04

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, eyaletin Cebel Moon bölgesinde 17 Kasım'da Bedevi Araplar ve Miseriya kabilesine mensup çiftçiler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmalarda iki taraftan 43 kişinin yaşamını yitirdiği, 46 köyün yakıldığı ve çok sayıda yaralı bulunduğu kaydedildi.

- Kabile çatışmaları

Eyalette ocakta patlak veren kabile çatışmalarında 163 kişinin ölmesi, 217 kişinin yaralanması üzerine 13 Şubat'ta kabileler arasında düşmanlıkları durdurma anlaşması imzalanmıştı.

BM-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücünün 13 yıldır görev yaptığı ve yıl başında çekildiği bölgeye hükümet, askeri güç sevk etmişti.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesindeki kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi yerinden ediliyor.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgede kabileler arasında arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.