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Dünya

BM'ye Suriye'de ayakkabılı tepki: 13 yıldır neredeydiniz?

Esed'in işkence merkezlerini ziyaret eden BM'nin Suriye Temsilcisi Geir Pedersen, yakınını arayan bir kadının tepkisiyle karşılaştı. Zulüm mağduru kadın, Pedersen'in arabasına ayakkabı fırlattı.

18 Aralık 2024 Çarşamba 08:59 - Güncelleme:
BM'ye Suriye'de ayakkabılı tepki: 13 yıldır neredeydiniz?
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Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından Batı ülkeleri HTŞ yönetimiyle diplomatik temas kurmak için harekete geçti. Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Şam'a giderek, HTŞ lideri Ahmed eş-Şara ve geçici yönetimin Başbakanı Muhammed el Beşir ile görüştü. Bunun yanında İngiliz, Alman ve Fransız diplomatların da Suriye'de giderek, yeni yönetimle diplomatik temaslar kurduğu açıklandı.

"DEFOLUN GİDİN"

Öte yandan BM Temsilcisi Pedersen, Esed'in işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret ederken Suriyeli bir kadının tepkisiyle karşılaştı. Pedersen'i taşıyan konvoya ayakkabı fırlatan öfkeli kadın, "13 senedir neredeydiniz, şimdi mi geldiniz? Defolun gidin" tepkisini gösterdi.

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