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Dünya

Boeing 737 kargo uçağı ABD açıklarında denize düştü

Bir Boeing 737 kargo uçağının motor arızası nedeniyle ABD'nin Hawaii adası açıklarında denize düştüğü haberi geldi.

2 Temmuz 2021 Cuma 16:59 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 16:59
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