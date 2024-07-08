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Dünya

Boeing, 737 Max soruşturmasında suçunu kabul etti! 243 milyon dolar ödenecek

ABD hükümeti, uçak üreticisi Boeing'in 737 Max tipi iki yolcu uçağının düşmesiyle (Etiyopya ve Endonezya) ilgili davadan kaçınmak için 243,6 milyon dolarlık ödemeyi kabul ettiğini açıkladı. Öte yandan iki kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ise anlaşmanın reddi için mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 11:54 - Güncelleme:
Boeing, 737 Max soruşturmasında suçunu kabul etti! 243 milyon dolar ödenecek
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ABD Adalet Bakanlığı, 346 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki "737 Max" tipi uçağın Mart 2019 Etiyopya ve Ekim 2018 Endonezya kazaları hakkındaki davada Boeing ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşmaya göre, bağımsız denetimciler 3 yıl boyunca Boeing'in güvenlik ve kalite prosedürlerini inceleyecek ve şirket 243,6 milyon dolar para cezası ödeyecek, şirket uyum ve güvenlik programları için de en az 455 milyon dolar bütçe ayıracak.

Adalet Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, anlaşmanın yalnızca Boeing'in Etiyopya ve Endonezya'daki kazalar öncesindeki hatalarını kapsadığını, "737 Max"ın 5 Ocak 2024'teki acil iniş olayının anlaşmaya dahil olmadığını kaydetti.

AİLELER İTİRAZ EDECEK

Adalet Bakanlığı, Boeing ile vardıkları anlaşmanın 19 Temmuz'a kadar Texas eyaletinde mahkemeye sunulacağını duyururken, iki kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ise anlaşmanın reddi için başvuracaklarını açıkladı. Etiyopya'daki kazada iki oğlunu kaybeden Ike Riffel, Boeing yetkililerinin de ceza alması gerektiğini ifade ederken, anlaşmayı, "Boeing defalarca para cezası ödedi ve bu herhangi bir değişiklik meydana getirmedi" diye yorumladı.

İKİ KAZADA YÜZLERCE KİŞİ ÖLDÜ

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing "737 Max 8" tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, "bu tip uçakların ilk kazası" olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing "737 Max 8" tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti. Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her 2 kazaya da uçaklardaki yükseliş açısını ayarlayan sensörler arasındaki veri uyuşmazlığının yol açtığı tespit edilmişti.

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