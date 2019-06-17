28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8722
  • 6,6003
  • 253.116
  • 92.249
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Boeing yaşanan can kayıplarından dolayı özür diledi

Boeing'in ticari uçaklar CEO'su Kevin McAllister, '(Ekimdeki Lion Air ve marttaki Etiyopya Havayolları kazaları) Yaşanan can kayıplarından dolayı çok üzgünüz' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Boeing, 737 MAX tipi uçaklarının, Endonezya ve Etiyopya'daki kazalarla gündeme gelmesi üzerine, hava yolu şirketlerinden ve hayatını kaybedenlerin ailelerinden özür diledi.
 
ABD merkezli uçak üreticisi Boeing'in ticari uçaklar CEO'su Kevin McAllister, Paris'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Ekimdeki Lion Air ve marttaki Etiyopya Havayolları kazaları) Yaşanan can kayıplarından dolayı çok üzgünüz." dedi.
 
McAllister, hava ulaşımında yaşanan aksaklıklar nedeniyle havayolu şirketlerinden ve kaza sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerinden de özür diledi.
 
- Boeing 737 Max 8 krizi
 
Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.
 
Endonezya'da ise Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.
 
Etiyopya'daki kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.
 
Her iki kazada da 737 Max tipi uçaklarda, hücum açısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol sisteminin otomatik devreye sokmasının etkili olduğu belirtilmişti.
 
Boeing, 737 Max tipi uçakların hücum açısı sensörlerinin MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda, ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncelleme yapacağını duyurmuştu.

Binali Yıldırım: ´Biz yeniden sayılmasına itiraz etmedik´ demesi kocaman bir yalan

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

300 bin TL ödüllü PKK'lı terörist öldürüldü

300 bin TL ödüllü PKK'lı terörist öldürüldü

İnsansız savaş uçağı ikinci test uçuşunu başarıyla tamamladı

İnsansız savaş uçağı ikinci test uçuşunu başarıyla tamamladı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çipras'a çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Çipras'a çok sert tepki

AK Parti'den yeni askerlik sistemi düzenlemesiyle ilgili flaş açıklama

AK Parti'den yeni askerlik sistemi düzenlemesiyle ilgili flaş açıklama

97 çocuk hayatını kaybetti! Uzmanlar ebeveynleri uyarıyor

97 çocuk hayatını kaybetti! Uzmanlar ebeveynleri uyarıyor

AK Parti Meclis'e sundu! Eğitimde önemli düzenleme

AK Parti Meclis'e sundu! Eğitimde önemli düzenleme

İlk ameliyatına böyle girdi

İlk ameliyatına böyle girdi

Başkan Erdoğan'dan Milli Görüş hamlesi! Slogan: 94 ruhuyla

Başkan Erdoğan'dan Milli Görüş hamlesi! Slogan: 94 ruhuyla
 

POPÜLER HABERLER

İmamoğlu ´basit´ dedim dedi... Binali Yıldırım´dan çok çarpıcı sözler

İmamoğlu ´basit´ dedim dedi... Binali Yıldırım´dan çok çarpıcı sözler

Trump'tan ilginç 'uzaylı' açıklaması: Bir defa bilgilendirme yapıldı

Trump'tan ilginç 'uzaylı' açıklaması: Bir defa bilgilendirme yapıldı

Dolunay hayran bıraktı...

Dolunay hayran bıraktı...

Film ve oyun karakterlerinin kostümlerini giydiler! Sonra...

Film ve oyun karakterlerinin kostümlerini giydiler! Sonra...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA