Boeing, ABD Hava Kuvvetleri için 15 adet ek KC-46A Pegasus tanker uçağı inşa etmek üzere 2,47 milyar dolarlık Lot 12 sözleşmesi imzaladı. Sözleşmenin 30 Haziran 2029'da tamamlanması bekleniyor.

Sözleşme, 2025 başlarında, montajın son aşamalarında uçakların kontrol yüzeyi bileşenlerinde yapısal çatlaklar keşfedildikten sonra KC-46A teslimatlarının geçici olarak durdurulduğu ve teslimatlar yeniden başlamadan önce ek denetimler ve düzeltici eylemlere ihtiyaç duyulduğu bir dönemin ardından geldi.

KC-46A TESLİMATLARI YENİDEN BAŞLADI

Boeing, sorunun sınırlı sayıda parçayı etkilediğini, onarımların uygulandığını ve denetimlerin sorunun devam eden bir uçuş güvenliği riski oluşturmadığını doğrulamasının ardından uçakların teslimat için onaylandığını belirtti. Teslimatlar hızla yeniden başladı ve çok sayıda uçak Travis Hava Kuvvetleri Üssü'ne transfer edildi, yerel filo artırıldı ve o zamanki ABD toplamı 91 uçağa çıkarıldı, daha sonraki teslimatlarla rakam 98'e çıkarıldı.

Boeing'in KC-46 Program Yöneticisi ve Başkan Yardımcısı Jake Kwasnik, "Sözleşme imzalamak, KC-46A'nın eşsiz yeteneklerini sunmaya devam etmek için uzun vadeli tedarik zincirimiz de dahil olmak üzere üretim istikrarını sağlamaya yardımcı oluyor" dedi.

Boeing'e göre, dünya çapında 183 KC-46A uçağı hizmette bulunuyor. Bunlar arasında ABD Hava Kuvvetleri'ne teslim edilen 98 uçak, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne teslim edilen altı uçak ve İsrail Hava Kuvvetleri ile sözleşmeli dört uçak var.

YAKIT İKMALİ YAPILMADAN 11 BİN KİLOMETRE MENZİLE SAHİP

Her biri 62 bin pound itiş gücüne sahip iki Pratt & Whitney PW4062 yüksek bypasslı turbofan motorla güçlendirilen KC-46A Pegasus, 1.046 km/sa azami hıza, yaklaşık 851 km/sa tipik seyir hızına ve havada yakıt ikmali yapılmadan yaklaşık 11.830 kilometre menzile sahiptir.

Kokpitte üç büyük çok işlevli ekran kullanılır ve otomatik sistemlerle desteklenen manuel hidrolik uçuş kontrolleri desteklenir. Ayrıca, diğer Boeing modellerinde kullanılanlardan farklı olarak çift sensör ve devre dışı bırakma mantığıyla yapılandırılmış bir Manevra Karakteristikleri Artırma Sistemi bulunur.

Gövde, hayatta kalmayı artırmak için nükleer, kimyasal ve biyolojik sertleştirme önlemleri, elektromanyetik darbe koruması ve uçuş güvertesi zırhı içerir. Kokpitin hemen arkasındaki mürettebat bölmesinde oturma yerleri, ranzalar, bir mutfak, bir tuvalet ve 15 personele kadar kapasiteli bom operatörü istasyonu bulunmaktadır. Bu istasyonda iki pilot, bir bom operatörü ve gerektiğinde ek görev, bakım veya sağlık personeli görev alır.

KC-46A uçuş sırasında yakıt ikmali de yapabilir, bu da dayanıklılığını artırır ve bir tankerin uzak cephelerde diğerlerini desteklediği katmanlı tanker mimarilerinde kullanılmasını sağlar. 2024'te ABD tankeri, bir KC-46A'nın uçuş sırasında hem yakıt aldığı hem de teslim ettiği Proje Magellan olarak bilinen 45 saatlik kesintisiz küresel bir uçuşla dayanıklılığını gösterdi. Yakıt ikmalinin ötesinde, KC-46A, yüklemeyi ve mevcut Hava Kuvvetleri lojistik süreçleriyle entegrasyonu basitleştirmek için standart 463L palet sistemini kullanan çok rollü bir nakliye ve hava ambulansı tahliye uçağı olarak yapılandırılabilir.

KC-46A, 150 BİN UÇUŞ SAATİNİ AŞTI

ABD KC-46A filosu artık muharebe operasyonları da dahil olmak üzere küresel konuşlandırmalar için onaylandı ve eğitim, operasyonel sorti ve konuşlandırmalarda 150 bin uçuş saatini aşarak düzenli rotasyonlara ve tatbikatlara katılıyor. Program paydaşları tarafından alıntılanan kullanım verileri, KC-46A'ların her yıl toplu olarak on milyonlarca pound yakıt boşalttığını ve ayda yüzlerce sorti uçtuğunu göstermektedir.

Eski filolarla yapılan karşılaştırmalar, dört KC-46A uçağının üç büyük tankerin işletme maliyetiyle benzer bir yakıt ikmal kapasitesi sağlayabileceğini ve belirli bir bütçe dahilinde daha fazla bom kullanılabileceğini vurgulamaktadır. Zaten dört KC-767 tankeri işleten Japonya, dördü teslim edilen altı KC-46A uçağı sipariş etti ve sözleşmeler imzalanırsa filosunu genişletecek olan dokuz adede kadar ek uçak satın alma yetkisi aldı.