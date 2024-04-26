İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2024 Cuma / 18 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5811
  • EURO
    34,9572
  • ALTIN
    2448.73
  • BIST100
    9716.77
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

BoJ politika faizini değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 ila yüzde 0,1 aralığında bıraktı.

AA26 Nisan 2024 Cuma 08:53 - Güncelleme:
BoJ politika faizini değiştirmedi
ABONE OL

BoJ iki günlük para politikası toplantısının ardından kararlarını açıkladı.

Açıklamada, kısa vadeli faiz oranlarının yüzde 0 ila yüzde 0,1 aralığında sabit bırakılmasına karar verildiği bildirildi.

Bankanın, tahvil alımlarını bir önceki toplantıda alınan kararlar çerçevesinde sürdüreceği aktarılırken, para politikası kararının oy birliği ile alındığı ifade edildi.

BoJ, bir önceki toplantıda 10 yıllık Japon devlet tahvillerine ilişkin getiri eğrisi kontrolünü sona erdirdiğini, şirket tahvili ve benzeri varlıklarda alımlarını 1 yıl içinde sonlandıracağını duyurmuştu.

Banka, para politikası kararlarının yanında "Ekonomik Aktivite ve Fiyatlardaki Görünüm" adında bir çalışma yayınlarken, çalışmanın para politikası kararları alınırken kaleme alındığı belirtildi.

Çalışmada, Japonya'nın potansiyelinin üzerinde büyümeye devam etmesi öngörülürken, ülke ekonomisinin hala bazı zayıf yönleri olmasına karşın toparlanmayı sürdürdüğüne işaret edildi.

Yurt dışındaki gelişmelerin Japonya ekonomisi için risk oluşturmaya devam ettiği kaydedilen çalışmada, ithal edilen ürünlerden başta tahıl olmak üzere emtia piyasalarındaki gelişmelerin yakından takip edileceği bildirildi.

Açıklamada, yurt içinde firmaların fiyatlama ve ücret artışlarına ilişkin önemli belirsizlikler bulunduğu belirtilerek, "Gelecek dönemde döviz kurları ve uluslararası emtia fiyatları, ithalat fiyatları vasıtasıyla yurt içi fiyatlar için bir risk oluşturuyor." değerlendirmesine yer verildi.

BoJ'un yıl sonu enflasyonun yüzde 2,6-3 aralığında olmasını öngördüğü ifade edilen açıklamada, enflasyonun 2025 ve 2026'da yüzde 2 seviyesinde olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Ocak tahminlerinde enflasyonun yıl sonunda 2,2 ila 2,5 aralığında gerçekleşmesi bekleniyordu. Bankanın 2024 için medyan enflasyon tahmini yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada, medyan büyüme beklentisi 2024 için yüzde 0,8 seviyesinde belirlenirken, gelecek iki yıl için ülkenin yüzde 1 büyüyeceği tahmin edildi. Ocak ayındaki toplantıda 2024 büyümesinin yüzde 1,2 olacağı öngörülmüştü.

Çekirdek enflasyon medyan tahmini bu yıl ve 2025 için yüzde 1,9 olurken, 2026'da yüzde 2,1 olması bekleniyor.

  • Japonya Merkez Bankası
  • faiz
  • politika faizi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.