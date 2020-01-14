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Dünya

Boko Haram, Nijer'de askeri üs saldırısını üstlendi

Terör örgütü DAEŞ'in Batı Afrika kolu Boko Haram, Nijer'de 89 askerin hayatını kaybettiği askeri üs saldırısını üstlendi.

İHA14.01.2020  23:10 - Güncelleme: 14.01.2020  23:10

 Nijer'de terör örgütü DAEŞ'in Batı Afrika kolu Boko Haram, geçtiğimiz hafta Perşembe günü 89 Nijerli askerin hayatını kaybettiği askeri üs saldırısını üstlendiğini açıkladı. DAEŞ'in Batı Afrika kolu ISWAP'tan yapılan açıklamada, Nijer'in Mali sınırı Chinagodrar kasabasındaki askeri üsse gerçekleştirilen saldırıda 100 askerin öldüğü açıklanmıştı. Nijer hükümet yetkilileri ise bu rakamın doğru olmadığını belirterek gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden askerlerin sayısının 89 olduğunu duyurmuştu.

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