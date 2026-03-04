İSTANBUL 14°C / 3°C
4 Mart 2026 Çarşamba
Boko Haram üyesi teröristler öldürüldü

Çad ordusunun, Çad Gölü havzasında terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıya karşı başlattığı operasyon kapsamında 8 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

4 Mart 2026 Çarşamba 12:53
Çad Cumhurbaşkanı Mahamat Idris Debi Itno, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çad Gölü bölgesinde konuşlu Savunma ve Güvenlik Güçleri (FDS) birliğinin Boko Haram unsurlarının saldırısına uğradığını bildirdi.

Itno, askerlerin saldırı sonrası karşı operasyon düzenlediğini ve 8 Boko Haram üyesinin etkisiz hale getirildiğini, örgüte ait önemli miktarda silah ve askeri teçhizatın ele geçirildiğini belirtti.

Çatışmada bir Çad askerinin hayatını kaybettiğini, iki askerin de yaralandığını kaydeden Itno, yaşamını yitiren asker için ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

