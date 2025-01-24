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Dünya

Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti.

AA24 Ocak 2025 Cuma 18:59 - Güncelleme:
Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti
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ABUJA (AA) - Nijerya'nın Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram terör örgütü, Borno eyaletine bağlı Gadan Gari bölgesine saldırdı.

Saldırıda 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

ON BİNLERCE KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

  • Boko Haram saldırısı
  • 20 ölü
  • Borno eyaleti

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